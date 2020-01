Fueron pocas las sesiones del primer equipo a las que estuvo al mando Sergio Pellicer desde que se anunciase el despido de Víctor Sánchez del Amo y se diese su primer partido oficial. Poco tiempo para calibrar cómo estaba sus jugadores, aunque parecía que el castellonense tenía claras ciertas cosas como puede ser el papel de Juanpi Añor. El venezolano, algo en el olvido por parte del madrileño, ha sido titular en los dos últimos encuentros ligueros.

La situación actual es una pequeña reválida para Juanpi. Excepcional momento para reivindicarse tras temporada y media lejos, muy lejos del nivel e importancia que se le apuntaba –estuvo también media campaña cedido en el Huesca el segundo tramo del pasado curso–. La llegada de Pelli, con su estilo de juego y modelo, benefician al venezolano que ya fue uno de los más destacados en los dos últimos partidos.

En el triunfo ante la Ponferradina, Juanpi fue clave desde el primer minuto. Conectaba con Sadiku en una acción rapidísima que le permitió encarar en la frontal, recortar a su par y probar el disparo con su zurda. Intentaba su clásica rosquita buscando el palo largo pero un defensor desviaba la dirección y un vivo Antoñín cazaba el balón para hacer el 1-0, a la postre, definitivo.

Juanpi sería clave en el dominio y control blanquiazul ante los de Ponferrada. Él y Pacheco formaron una pareja por delante de Luis Muñoz que asegura el buen trato de la pelota y que garantiza algo más de claridad en el juego. El trío de malagueños, porque el venezolano se siente ya como tal, es la apuesta de Pellicer a su llegada –queda por ver qué ahora si llega a contar con Keidi Bare y Adrián–, algo que también repitió en la segunda mitad en el Fernando Torres.

En el empate ante el Fuenlabrada, Juanpi volvió a ser titular aunque esta vez no salía de inicio junto a Pacheco. Su pareja interior era Benkhemassa y la conexión no fue tan certera. Sí hubo tiempo en la segunda mitad para ver a los dos jugadores más creativos de la plantilla blanquiazul en liza. El venezolano volvía a aparecer en las acciones de mayor peligro del Málaga. Fue el autor de la asistencia a Sadiku en el gol que el VAR le anuló y fue él el que reclamó penalti en una de las últimas jugadas del partido, aunque el arbitraje no pensó lo mismo.

En ambos encuentros Juanpi se mantuvo siempre por encima del 80% en efectividad del pase. Ante los leoneses falló cuatro de los 23 pases que intentó (82%); mientras que ante los fuenlabreños falló siete de los 35 que circuló (80%). Lleva una asistencia en lo que va de curso. Su campo de acción, pese a partir casi siempre escorado a la derecha, fue por todo el frente de ataque. De recuperarle para la causa, Juanpi puede ser un gran fichaje en este segundo tramo de la temporada para el Málaga y, de momento, Sergio Pellicer.