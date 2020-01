Sergio Pellicer quedó satisfecho tras el empate del Málaga en el Fernando Torres ante el Fuenlabrada (0-0). El castellonense hizo balance tras su primera semana al frente del equipo con cuatro puntos de seis en juego. "Creo que es un balance tremendamente positivo", expresaba el técnico, que alababa a sus hombres: "Los jugadores han estado unidos toda la temporada y esta semana me los encontré muy unidos. Intento ayudar y ellos están predispuesto a trabajar con esfuerzo, cercanía, con rendimiento que es lo que demanda la situación, por tener responsabilidad por el club que es el Málaga".

"Al principio de la semana, pensar en cuatro puntos lo firmaba cualquiera", analizaba Pellicer, que no olvida la exigencia de la categoría: "Es una liga competitiva, hace nada equipos que parecían que estaban ya ascendidos y mira ahora. Igual al revés. Hay que ir pensando en el próximo partido. Hay que ir de tres en tres y los pasos se irán dando".

Sobre el partido y la polémica arbitral, Pellicer escurría el bulto: "El VAR no lo pude ver desde abajo. La situación de frustración fue por las dos partes. En la primera nosotros y luego al revés". De la misma manera, explicaba así lo que fue para él el duelo: "Fue un partido muy competitivo con un equipo que tiene muy clara la forma de jugar: diagonales, segundas jugadas... Preparamos de esa manera, intentando tener algo más el balón. Lo conseguimos durante un tramo del partido. Hubo una parte en la que ellos estuvieron mejor. Con los cambios mejoramos, con los dos puntas. En ese momento llegó el contratiempo con la lesión de Sergio [Buenacasa]. Es un partido para analizar".

"Ellos también tuvieron un par de acciones claras. La de Sadiku, por la transcendencia y el minuto, es una pena. La idea era traer los tres puntos", manifestaba el entrenador, que valoraba el punto: "Se vio un equipo muy comprometido a nivel defensivo. Con Pacheco y Juanpi tuvimos más la pelota. Hicimos cambios para buscar la victoria. Dos partidos, una victoria y un empate, hay que sentirse orgulloso. Empatamos con un equipo que es sorpresa de la competición pero que ya es una realidad, pelea por estar arriba".

Su futuro, en el aire

Sobre futuro volvió a ser cuestionado Pellicer, ante lo que pasó de puntillas, dejando su cargo a disposición del club: "Ahora mismo preparamos los partidos con la mayor profesionalidad. Sobre todo trabajar para el club, no hay más. Los jugadores están muy contentos, se sienten cómodos. Sé cómo es el fútbol y soy una persona de club. Más allá de lo que se puede debatir, el equipo compitió y sumó un punto".

"La verdad es que Munir estuvo perfecto, hubo resbalones para todos. Creo que estuvo muy tranquilo y transmite confianza", manifestaba a título individual sobre el meta marroquí, así como de Juanpi y su posible penalti: "Él me comenta que es penalti. Al final está el VAR, que está para visualizarlo todo. Igual que visualiza los goles. Se ha determinado que no y no podemos hacer nada al respecto".