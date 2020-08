El canterano Kellyan García se marcha a préstamo a la Unión Deportiva Ibiza-Eivissa esta temporada. El guardameta alicantino renovó su vínculo con el Málaga una campaña más, hasta 2022, y jugará este año en el conjunto balear que milita en Segunda División B.

No será la primera experiencia del portero criado en la cantera blanquiazul, ya defendió la elástica del filial en esta categoría en la 18/19, tras el ascenso del equipo, sumando 19 partidos. Este pasado curso alternó las convocatorias del primer equipo, con el que debutó y jugó dos encuentros en La Rosaleda (1-2 vs Cádiz y 0-1 vs Almería), y el Atlético Malagueño en Tercera, con el que disputó 13 partidos y encajó 15 goles.

La operación estaba cerrada desde hace varios días, aunque se demoró su anuncio por diversas cuestiones. El club, en la nota oficial de su renovación y préstamo, destaca la buena sintonía existente entre Manolo Gaspar y el director deportivo de los ibicencos, Fernando Soriano, ex compañero del malagueño en su etapa en la UD Almería.

El Ibiza fue uno de los clubes fuertes la pasada temporada en el Grupo 1 de Segunda B. Clasificó como segundo pero calló eliminado en la primera eliminatoria por el ascenso ante el Cornellá, que caería ante el ascendido Castellón. Esta temporada, en un primer boceto de lo que será la Segunda B, el Ibiza quedaría encuadrado en el Grupo 5-2 con otros nueve equipos: Peña Deportiva, Melilla, Yeclano, Murcia, UCAM Murcia, Lorca Deportivo, Linares, Recreativo Granada y El Ejido.