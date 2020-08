El primer fichaje del Málaga 2020/21 fue presentado este mediodía en las instalaciones de La Rosaleda, aunque de manera telemática para los medios de comunicación. Orlando Sá, que ya entrena con sus compañeros desde que se anunció su llegada, respondió desde la distancia a diversas cuestiones: su estado físico, por qué Málaga, su dorsal, los objetivos, su inscripción...

"Málaga es uno de los grandes desafíos de mi vida", expresaba el delantero portugués, cuestionado por otras oportunidades en el mercado: "Sentí que era un desafío. Málaga es un club que tiene buenos profesionales, gente seria. Las personas que me llamaron me hicieron sentir que iba a ser muy importante. Tengo que cumplir las expectativas".

El luso llevará el 9 a la espalda y lo explicaba así: "Soy una persona católica. Los números para mí no son importantes. Siempre jugué con números que me gustaban, para mí no es importante. Me dijeron que estaba libre el 9, que es el número del delantero, pero para mí no es importante. El 17 de Duda o 25 de Santa Cruz, no pasa nada".

De su primera conversación con Pellicer destaca que le transmitió "mucha confianza". "Independientemente de lo que está pasando en el club, me dijo que vamos a hacer un equipo muy competitivo. Soy uno más para ayudar", explica el portugués de las palabras del técnico, el mismo que le pidió que sea inteligente: "Él sabe lo que pasó conmigo en los últimos meses [las lesiones y tiempo sin jugar]. Estas primeras semanas que no tengo lesión, me siento cada día mejor. Trabajo para estar mejor, intento hacer lo mejor cada día para no tener sorpresas negativas. Estoy seguro de lo que me dice. Todos tenemos que ser uno para ayudar al equipo y no pensar individualmente".

Sobre el delantero está la gran duda de sus lesiones y su inactividad en los últimos meses, aunque él está tranquilo: "Estuve un par de años que no tuve nada. Estuve jugando muchos partidos y haciendo goles, me sentía bien. Tras la lesión... ahora me siento cada día mejor. En el aspecto físico es lo más importante. No me siento al 100% con respecto a mis compañeros, que terminaron la liga hace tres semanas. Yo no juego desde hace meses. Yo sé qué tengo que hacer las próximas semanas. Poco a poco recupera la forma que tenía antes".

"En la vida a veces es mejor dar un paso atrás para luego dar dos al frente", manifestaba Orlando Sá sobre su apuesta por el Málaga, inferior en el plano económico: "En la parte financiera estoy completamente estabilizado, por eso me sentí libre para firmar en Málaga y tener este gran desafío para mí. El club en estos momentos tiene que tener jugadores que pongan de su parte".

El delantero se mostró siempre muy consciente de la situación económica del club y de los notables cambios que habrá en la plantilla en las próximas semanas, por eso es comedido con los objetivos: "Todavía no conozco bien al equipo y mis compañeros. No sabemos quién viene, quién se va. Es temprano para saber qué podemos hacer. Lo que dije antes, seguro que tenemos un equipo competitivo. A ver qué va a pasar partido a partido. El club es un club grande, la responsabilidad de vestir esta camiseta. Seguro que durante la temporada vamos a tener buenos y malos momentos. Tenemos que estar unidos y seguir trabajando".

"Me gustaría ascender, claro que sí. La única cosa que puedo decir es que me gustaría. Todo el mundo sabe la ilusión que tenemos que tener. Pero tenemos que ser humildes y trabajar y hacer primero un equipo y después vamos hablando durante la temporada", apostaba el ariete luso, que tampoco se aventuraba a fijar una cifra goleadora: "Los delanteros somos jugadores que dependemos de cómo juega el equipo. Las oportunidades que el delantero tiene. Hay equipos que tienen muchas oportunidades. Hay otros que en una o dos oportunidades tienes que hacer goles. Va a depender de cómo juega el equipo y las oportunidades que vamos a crear. Espero materializar muchas de las oportunidades.