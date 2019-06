Mamadou Koné es un hombre de pocas palabras. Certero y llano pero no se extiende, va al grano. El marfileño pasó por sala de prensa este jueves para repasar la recta final del campeonato, tras volver a ser titular casi siete meses después, lograr el triunfo ante el Albacete y certificar con el equipo la disputa de los play off de ascenso.

"Fueron buenas sensaciones, buenas después de no poder jugar titular en mucho tiempo. El partido del martes tuve la oportunidad y fue con muy buenas sensaciones", decía el delantero blanquiazul tras el encuentro ante el Albacete, el que se desgastó en un posición que no le favorece, de extremo: "La segunda parte, que nos quedamos con uno menos por la expulsión de Blanco, quedé bastante cansado. Pero como todo el equipo. Es cierto que estoy más desubicado [en la banda]. Toda la semana trabajé en banda. No salió la cosa como quería el entrenador ni yo. En la segunda tuve la oportunidad arriba, para coger mis sensaciones porque llevaba mucho sin jugar".

Con el play off en el bolsillo, solo queda ver la posición final del equipo tras la cuadragésima segunda jornada de competición. Koné considera que el equipo llega "en un buen momento. Somos terceros ahora, vamos a ganar esta semana para quedarnos terceros, porque nos viene bien para los play off. La importancia de empezar como tercero, con los play off en caso de empate el tercero sube. Es muy importante conseguirlo".

Cuestionado por la preferencia del rival, lo tiene claro: "Nosotros no pensamos en eso, vamos cada partido. Hay que jugarlos todos. Nos da igual el rival que nos toque, vamos a salir a hacer nuestro trabajo". Aunque vería con buenos ojos que el Oviedo, uno de sus ex equipos, lograra colarse en los play off: "Me hubiera gustado que entraran en la fase de ascenso. Ahora es más difícil para ellos. Estaremos a la espera de quién nos toca".

"Se alargó de una parte y por otra no. Al principio se dijo cinco meses y después fueron solo tres", explicaba sobre su lesión Koné, el mismo que reconocía que lo ha pasado "un poco duro" durante el Ramadán y el que se siente "más cómodo como punta". "Esta semana, con la sanción de Gustavo, dependerá del técnico. Hay tres delanteros y a ver a quién le toca jugar", sentenciaba sobre sus opciones de titularidad ante el Elche, el próximo sábado.