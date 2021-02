Manolo Gaspar cerró esta misma semana las renovaciones de dos valores más de La Academia como son el meta argentino Gonzalez Crettaz y el delantero valenciano Julio Martínez, ambos nacidos en el año 2000 y con contrato hasta 2023 y 2022, respectivamente, tras plasmar su firma en su ampliación. Futuro del Málaga CF producto de su Academia.

"Es una de las mejores noticias. Julio y Gonzalo son jugadores del primer equipo. Con Gonzalo está el tema de las fichas profesionales y Julio estuvo muy bien en su primer partido como titular ante el Sabadell, ya me sorprendió la temporada pasada que hizo con el filial. Lo más importante es que esto un mensaje para la gente joven, de cara a las situaciones", explicaba Pellicer en rueda de prensa, consciente de la importancia de estas renovaciones de cara al resto de canteranos y su futuro en el equipo.

"Hay más jugadores. Se ha abierto una puerta para saber que el futuro está aquí en el Málaga. Es un mensaje para todos. Es un camino muy largo y difícil", explicaba Pellicer, que hizo tomar partida esta misma semana a jugadores cadetes: "Esta semana jugó el filial, el juvenil, y entrenaron varios jugadores cadetes a un nivel muy alto. Lo demuestran con sus equipos. Cada entrenamiento con el primer equipo les vale como cuatro o cinco partidos para ellos. De dónde tiramos, de la cantera. Es el mayor patrimonio del club. Muy pocos equipos en las circunstancias en las que están pueden decir esto. Podemos sacar pecho porque es algo que es muy complicado".

Por último, Pellicer dejó claro que no se regala nada en esta equipo pese a que esté dando facilidades a los más jóvenes que llegan pisando fuerte desde el filial o el juvenil: "Esto es largo. Aquí no se regala nada. Julio, Larrubia, Gonzalo y muchos chicos que vienen por detrás y dan pasos agigantados. Lo difícil no es llegar sino asentarse".