Sergio Pellicer pierde para lo que resta de temporada a Benkhemassa. El técnico blanquiazul lo confirmó en rueda de prensa tras conocer los resultados de las pruebas diagnósticas a las que se sometió el argelino este viernes. El miércoles se lesionó en el entrenamiento y sufre una rotura muscular en el cuádriceps derecho.

"Ya no le vamos a tener en todo lo que queda", afirmaba Pellicer sobre Benkhe, del que profundizaba así: "Quedan cinco semanas, siete jornadas, pero cinco semanas y con el proceso de recuperación que tiene pienso que no va a poder estar y que no lo vamos a poder forzar".

No pierde el entrenador a uno de sus fijos pero sí a un jugador que ha rendido a un nivel óptimo durante toda la temporada, que mayoritariamente ha sumado desde el banquillo en los minutos finales (saltó desde el banquillo en 13 de los 20 partidos que ha disputado en Liga este curso) y que ha encontrado mayor comodidad y descaro en su juego desde el cambio de sistema, como interior.