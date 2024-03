Málaga CF - Linares: Ganar es una obligación (16:00)

No queda otra que ganar. El Málaga recibe al Linares en el estadio de La Rosaleda (16:00 horas) después de su empate en el campo del Algeciras, que le alejó un par de peldaños del objetivo del ascenso directo. Si quiere seguir enganchado a ese tren, está obligado a embolsarse otros tres puntos. Hace no mucho tiempo parecía una quimera optar a esa primera plaza, pero la categoría está dando oportunidades. Todo pasa, en primer lugar, por seguir manteniendo el fortín de Martiricos intacto.

La marcha en casa está siendo de alto nivel en el último tramo. Pasaron tres conjuntos fuertes como el Recreativo de Huelva, el Ibiza y el Intercity y todos hincaron la rodilla. Ahora toca un Linares que pelea por salir de la zona baja y mantenerse otro año más en la categoría de bronce. El vestuario está concienciado y convencido de ello y lleva toda la semana mentalizado.

Tendrá que intentarlo, no obstante, con nuevas fórmulas y nuevos protagonistas. El Málaga no podrá contar con dos de sus futbolistas más importantes en el centro del campo como Genaro Rodríguez y Dani Lorenzo. El capitán no se ejercitó en la sesión previa al encuentro y es baja segura. También el marbellí, que fue operado de su mano izquierda. Ambos venían siendo parte fundamental para lograr ese equilibrio defensa-ataque, cada uno a su manera.

Le toca a Sergio Pellicer bucear en su plantilla para replantear la partida. Algunos jugadores están de vuelta desde hace varias semanas, como es el caso de Juanpe y de Sangalli. Ambos estaban llamados a ser pilares fundamentales de este Málaga, pero las lesiones les han mermado y no han terminado de reengancharse todavía al equipo.

Sí puede celebrar algunos regresos el entrenador de Nules. Kevin y Dioni Villalba podrán estar disponibles. Ambos deben aportar desequilibrio en un equipo que echó de menos algunos recursos ofensivos contra el Algeciras una semana atrás. También parece cerca de su regreso Ramón Enríquez, pero conociendo al técnico, es poco probable que juegue.

Alfonso Herrero, hombre récord

De cualquier forma, el Málaga está haciéndose fuerte de atrás hacia delante. No se recuerda casi la última vez que el recordman Alfonso Herrero tuvo que recoger un balón de su portería. El meta está siendo un seguro de vida, amparado por el buen hacer de Nelson Monte y Einar Galilea. Pero se ha roto el triángulo con Genaro y eso alimenta alguna duda.

El once está muy abierto. Están alternando los laterales, con un Puga que puede volver a dejar sentado a Gabilondo. También en la parcela ofensiva aparecen incógnitas. Lo natural es que siguiesen tanto David Larrubia como Ferreiro (puede que uno de los dos como mediapunta). Roberto Fernández como delantero centro es indiscutible.

El Linares de Campaña y Casado

Enfrente estará el Linares de David Campaña, todavía en zona de peligro con una mejora en su juego pero resultados irregulares. En su portería cuenta con un producto de la Academia como Samu Casado, el héroe de la Copa de Campeones juvenil que conquistó el propio Sergio Pellicer y en el que jugaban En-Nesiry, Ontiveros, Luis Muñoz y Kuki Zalazar entre otros. En las gradas tendrán el apoyo de varios centenares de seguidores.