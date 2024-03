Genaro, baja confirmada para el Málaga CF - Linares

El Málaga se ejercitó por última vez antes de la cita que tiene que disputar contra el Linares en el estadio de La Rosaleda este domingo 31 de marzo a partir de las 16:00 horas. Sergio Pellicer contará con la baja segura de Genaro Rodríguez, que tampoco se pudo entrenar y se mantuvo al margen junto a Dani Lorenzo, que fue operado esta semana de su dedo fracturado. Dos ausencias muy importantes para el conjunto malacitano en una cita en la que no cabe otra cosa que la victoria.

Sí va a tener varias altas para medirse al conjunto jiennense. Tanto Kevin Medina como Dioni Villalba trabajaron con normalidad y serán parte de la convocatoria blanquiazul, si bien la lista no se conocerá hasta el mismo día del partido. También está a pleno rendimiento Ramón Enríquez, cuyo regreso a los terrenos de juego parece cercano al fin.

Pellicer completó la sesión con algunos canteranos como Aarón Ochoa y el portero Mateo. Otros como Antoñito Cordero e Izan Merino tenían partido con el filial en el campo de la Federación Malagueña de Fútbol pero no se descarta que estén en el partido.

La visión de Pellicer

"Se operó, ya lo dije en el pospartido de Algeciras. Esa fractura del dedo viene en la jugada de Dioni, justamente en esa jugada. Y la semana pasada no pudo entrenar bien. En Algeciras participó menos porque estaba muy incómodo. Va a ser baja. Genaro no ha entrenado en toda la semana. A Dioni ya lo vemos bien, está con ese protocolo aún donde se ha ido muy paulatinamente con los servicios médicos del club, también el jugador tiene que ir viendo cómo se encuentra; la semana pasada no estaba bien, aún controlando el protocolo. Ahora nos dice que está bien. Ha entrenado, ha finalizado, ha ido haciendo todo a expensas de lo que ocurra mañana, entonces va a estar disponible. Kevin también va a estar disponible, haciendo dos entrenamientos a buen nivel, donde esperemos que haya olvidado todo. Y Ramón en ese proceso, ya con nosotros, lo dije la semana pasada. Iremos viendo", explicaba Pellicer el día anterior.