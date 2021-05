El Málaga CF descarta a Luis Muñoz para Oviedo

Después de una jornada lúdica, con paso por el Karting de Campillos incluido, el Málaga se acordó de que tiene un partido en Oviedo ante un rival directo que podría alcanzarle en la clasificación de vencerle. Los de Sergio Pellicer no tienen la permanencia matemática asegurada todavía, algo que el propio técnico se encargó de recordar en sus últimas intervenciones para esquivar el tema de su renovación. Los blanquiazules se ejercitaron en La Rosaleda, donde no estuvo Luis Muñoz, que según la información facilitada por la entidad no estará ante los asturianos, que pudieron ser sus compañeros este curso.

El centrocampista malagueño recayó hace unos días y estuvo trabajando nuevamente en el gimnasio, donde los lesionados siguen con sus respectivos procesos de recuperación. Iván Calero, de quien se supo recientemente que suele acudir con Chavarría a trabajar en las piscinas de Inacua, estuvo haciendo labores específicas en el Anexo.

Ale Benítez y Ramón Enríquez completan el grupo de lesionados, del que trata de salir de una vez por todas Hicham. Parece que le va algo mejor al marroquí, pero el sino de sus últimos meses ha estado lleno de altibajos en el capítulo físico. Cada vez que parece que está cerca de volver, recae. De momento, prosigue con su incorporación paulatina.

En el entrenamiento hubo menos canteranos de los habituales. Sólo estuvo Larrubia, que habló largo y tendido con Málaga Hoy, de los juveniles que frecuentan el primer equipo. El resto tenía el importante partido ante el Betis División de Honor que se ha suspendido por Covid en el cuadro malagueño. Del filial hubo alguno más, al margen de los fijos como Ismael Casas o Gonzalo, como Julio, Quintana y Mini, informó el propio club.