El ex entrenador del Atlético Malagueño y director de metodología de La Academia puede ser en las próximas horas anunciado como nuevo técnico del Betis B. Tras confirmar la contratación de Rubi hasta 2022, el club verdiblanco quiere anunciar en breve el nombre del entrenador para el filial, siendo el ex blanquiazul el principal candidato tal y como adelantan en Diario de Sevilla.

Otro ex malaguista, en este caso ex director de La Academia, como Miguel Calzado es el que le tiene en el punto de mira para liderar el nuevo proyecto del Betis B en Tercera División (Gr. X), tras quedarse fuera de los play off de ascenso a Segunda B esta temporada con José Juan Romero al frente. Este acababa contrato y no continuará en el Luis del Sol tras no cumplir los objetivos deportivos de la temporada.

El ex técnico del Malagueño no era el único candidato pero Calzado, con el que coincidió en su etapa en Málaga, le ha colocado en la cabeza de la carrera. La decisión todavía no está tomada definitivamente, pero ahora mismo cuenta con más opciones que el resto para dirigir al Betis B la próxima temporada.