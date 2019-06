Cambios en la cantera del Málaga tras un año poco fructuoso, en el que los eslabones más cercanos al primer equipo han completado actuaciones decepcionantes. A la espera de lo que suceda con Rafa Gil, coordinador, de momento cambiará el inquilino del filial, descendido con bastante antelación a Tercera División después de malograr el ansiado ascenso.

No fue el principal responsable Manolo Sanlúcar, que llegó al equipo en octubre, con el equipo ya casi desahuciado tras un horrible inicio de temporada a las órdenes de Dely Valdés, que había sido el entrenador del ascenso a Segunda B. Seguramente no se reforzó adecuadamente el equipo. Pero Sanlúcar, pese a conseguir que el equipo fuera más competitivo, no consiguió acercarse a la salvación.

"Con el técnico de Bornos al frente del banquillo blanquiazul han despuntado varios jugadores juveniles como Iván Jaime, Hugo, Ismael o Juan Cruz, entre otros", comunicó en su nota el club de Martiricos: "El Málaga CF agradece el trabajo realizado por Manolo Sanlúcar en el Club Atlético Malagueño y le desea la mejor de las suertes en su futuro profesional".