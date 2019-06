A Víctor Sánchez del Amo le gustan los retos y el Málaga era uno de los exigentes y arriesgados cuando él y su cuerpo técnico aceptaron la oferta blanquiazul. El técnico madrileño ha logrado con su filosofía cambiar la dinámica del grupo, confirmando su plaza en el play off de ascenso y dependiendo de sí mismo para agarrar la decisiva tercera plaza.

"Creo mucho en la buena onda, en la buena energía, en los ambientes positivos y en el que estamos ahora mismo es ideal para afrontar lo que viene", decía Víctor este mediodía en los micrófonos de Cope Málaga, aunque aún queda un último escollo ante el Elche: "Todavía nos queda trabajo por el camino y dificultades que tenemos que pasar. Pero el equipo está demostrando que está preparado para reponerse a cualquier dificultad que nos planteen los rivales y los partidos. Eso nos da mucha confianza, la transmite también a nuestra afición, y eso es importantísimo que ellos estén identificados e ilusionados con el equipo. Esa positividad y optimismo ayuda mucho".

El entrenador blanquiazul no rehuye de la etiqueta de favorito, pero advierte: "Es bueno que digan que somos favoritos. Para nosotros, crear un ambiente positivo es bueno y ayuda. Pero no nos vamos a quedar en eso, sabemos lo que ha provocado eso y no queremos caer en la autocomplaciencia. Eso no te da ventaja, la ventaja hay que tenerla en el terreno de juego y esa se consigue con trabajo. Tenemos mentalidad ganadora y estamos por encima de todo lo negativo. Estamos mejorando cada semana y eso es muy importante. El techo se lo ponen ellos".

N'Diaye

"Es difícil que a mí me escuchéis quejarme. No podemos pararnos a buscar excusas o justificaciones de algo que no podemos controlar. Competimos en todos los ámbitos. El tema de Alfred es muy complicado, así lo ha manifestado él. No vamos a parar a lamentarnos. Tenemos confianza plena en toda la plantilla. En el momento que dejamos de poder contar con él, no lo tenemos en cuenta en la planificación. No tenemos un clon de N'Diaye que actúe con el mismo rendimiento que él, así que buscamos ahora algo diferente y que nos aporte. Esa es la idea, no enfocarnos en lo que perdemos sino en lo que podemos ganar con otro".

Ontiveros

"Con Ontiveros hacemos el mismo trabajo que con todos. Cada jugador tiene sus características. Pero nosotros no hemos descubierto a Ontiveros. Él lleva demostrándolo desde hace mucho tiempo. Lo que para nosotros ha sido un reto ha sido ayudarle para que ese potencial que tiene dé un rendimiento constante y sostenido. Entendemos que es un aspecto en el que tiene mucho margen de mejora. Tenemos que ayudarle a crecer. Pero trabajamos así con todos".

Trabajo individualizado

"Cada jugador necesita un trato diferente en cada momento. El jugador requiere de un trabajo distinto. Eso es muy importante como por ejemplo en circunstancias personales, familiares y demás para que rindan. Ayudarles a crecer".

El porqué, el qué y el cómo

"No se puede separar lo mental de lo personal o profesional. Nuestro comportamiento determina nuestro rendimiento. Esto atiende a tres factores: el porqué, el qué y el cómo... El porqué es la motivación y la necesidad que tenemos, algo que hay que trabajar. El qué son nuestras capacidades y a través del entrenamiento se mejoran. El cómo es el estado emocional, el contexto individual y colectivo. Esto es lo que aplicamos y tiene influencia en el rendimiento, todo lo tiene".

Última jornada

"En fútbol puede pasar de todo. Hay muchas combinaciones en los play off y no vamos a perder el tiempo con suposiciones. Vamos a jugar nuestro partido, con el objetivo de ratificar el tercer puesto y cuando termine la jornada ya sabremos contra quién jugamos. Respeto a todos los rivales pero el miedo para ellos, no para nosotros. Nada es imposible".

Objetivos

"Nos gusta ser valientes y optar a grandes objetivos y creo que eso te lleva al alto rendimiento. Siendo ambiciosos se llega más lejos. Tener objetivos grandes te lleva a hacer cosas importantes. Objetivos pequeños te llevan a una una de confort...".

¿Seguirá el próximo año?

"Los contratos tienen muchas cláusulas. Hablar de contratos hoy en día es hablar de poca certeza. Si digo que estamos encantados. Claro que existe si subimos, seguir. Es estándar. Si las dos partes estamos contentos vamos a seguir, independientemente del resultado".