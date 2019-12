Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga, se dejó ver en la noche del lunes en la III Gala de los Premios DEX, que tuvo lugar en la capital andaluza, en Sevilla. El malagueño estuvo acompañado de otro rostro reconocible de la entidad como Basti y del ex futbolista y leyenda blanquiazul Weligton. Gaspar, en declaraciones para ElDesmarqueMálaga, valoró la situación del club en cuanto a la posibilidad de reforzar la plantilla de Víctor Sánchez del Amo, con el puesto de delantero como preferente.

"Hacer ahora algo es hacerlo con mucho riesgo y y sabemos que hacer cosas con riesgo... a veces es mejor estar tranquilo", reclamaba Manolo Gaspar, que no descartaba la posibilidad de fichar a un jugador libre: "Pero no descartamos que una de las opciones que tengamos puedan entrar antes del mercado porque sea un jugador en paro. Lo estamos analizando bien porque con el poco de margen que tenemos no queremos equivocarnos".

Gaspar valoraba la situación deportiva, con el equipo en zona de descenso de nuevo y con un calendario exigente en este mes de diciembre, considerando que es el equipo "está haciendo las cosas bien y le está faltando el puntito que nos está faltando con el gol. Tenemos que confiar en lo que vemos y no desesperarnos porque el camino para conseguir el objetivo es éste. El crear las ocasiones, el tener el control del partido e intentar que donde estamos fallando estar un poquito más centrados. Pero no tenemos ninguna duda de que se va a conseguir.

El director deportivo dejó clara la confianza en Víctor y sus jugadores, zanjando así: "Dudas ninguna, nosotros analizamos los partidos semanalmente y vemos que el camino es ese. Nadie nos dice que haciéndolo de otra manera podríamos conseguir sacar los partidos adelante. Confiamos en lo que estamos haciendo y en lo que estamos viendo y no tenemos ningún tipo de duda de que lo vamos a sacar hacia adelante".