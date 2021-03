Manolo Gaspar no faltó a la presentación de Stefan Scepovic como nuevo jugador del Málaga, el último fichaje que ejecuta el director deportivo blanquiazul. El paleño, que reconoció que el transfer del delantero solo está a expensas de unos trámites con la patronal y que carece de renovación automática, tocó varios temas más referentes a la situación actual del equipo y el futuro más inmediato, con el verano y la temporada 21/22 a la vuelta de la esquina.

"No tiene ningún tipo de cláusula, porque no sabemos qué tenemos para el año que viene y no podemos estar comprometiendo muchos más contratos para después no poder cumplir", decía Manolo, dejando a las claras la posición del club de cara al mercado, asegurando que aún desconocen el escenario económico en el que se situarán: "Espero y deseo tener un buen escenario para, si es necesario, poder seguir ofertando lo mejor posible a los jugadores y que estén todos contentos".

Si por algo se ha caracterizado este algo más de un año del paleño al frente de la dirección deportiva es por su planificación, sin conocer aún cómo estarán ya trabaja en diferentes frentes y caminos: "A día de hoy no sabemos el límite salarial que vamos a tener. Se hace complicado poder planificar, pero estamos como siempre, preparados y con el trabajo hecho para cuando tengamos las cifras ir cerrando cosas. Una dirección deportiva está constantemente trabajo, a la espera de la herramienta. De momento no tenemos noticias, espero tenerlas cuanto antes para así llegar a tiempo a muchas cosas".

"Me encantaría decirle a Pelli, 'tenemos que meternos en Champions', pero a día de hoy no cambia nuestro discurso", lanzaba Manolo Gaspar referente al rumbo ascendente que está adquiriendo el Málaga en las últimas jornadas. Pies de plomo pide el director deportivo, que recuerda que lo primero es la salvación aunque después puedan soñar: "Lo que tenemos que intentar es mantener las buenas sensaciones que tenemos desde hace unos partidos, que no es fácil, y conseguir nuestro objetivo, que lo digo una vez más, es mantener la categoría matemáticamente. Después, una vez conseguido, si mantenemos una dinámica positiva, a disfrutar y a ver hasta dónde llegamos. Objetivo principal, que todavía queda mucho, permanencia".