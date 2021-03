"Ha pasado todo muy rápido. Cuando te llama un club como el Málaga no te lo piensas", así arrancaba Stefan Scepovic, último fichaje del equipo blanquiazul, su presentación como nuevo jugador malaguista. Ilusionado, algo comedido, predispuesto y en un perfecto español respondió una a una las preguntas el espigado delantero serbio, que estuvo acompañado por Manolo Gaspar, al que agradeció la llamada.

"Estoy muy contento de estar aquí. Estaba en Belgrado, en mi país, estaba entrenando dos o tres veces al día. Ha pasado todo muy rápido. Hablé con Manolo. Con lo que me presentó, el Málaga. Pasó todo muy rápido y fácil. En cuanto me llamó Manolo sabía que quería venir. Es una oportunidad que quise cogerla. Es un club muy grande. Me veo aquí compartiendo y ayudando al equipo", expresaba Scepovic que reconoce que prefiere ponerse Stefan en la camiseta por la dificultad fonológica de su apellido: "Es más fácil que me llamen Stefan".

Del delantero ya reconoció Sergio Pellicer su buen estado de forma pese a su inactividad en el última mes: "Es un jugador que viene en buenas condiciones, está preparado pero sin competir". Y es que Stefan asegura que ha mantenido entrenamientos diarios todos los días en Belgrado y que ya está "preparado para el partido ante el Tenerife, para ayudar cuando me toque". Además, Manolo Gaspar apuntó que ya tienen el transfer de la Federación Japonesa de Fútbol y que solo falta meros trámites con LaLiga para que esté disponible este domingo.

"Es un grupo maravilloso, muy alegre, hay mucha ilusión. Cuando te encuentras algo así es más fácil. Agradecer a Manolo, al cuerpo técnico y a los compañeros que me han recibido bien. Cuando pasa así todo es más fácil", comentaba el serbio sobre su aterrizaje al club y al vestuario.

Stefan llega para relevar a Pablo Chavarría, hasta su lesión titularísimo en el frente de ataque por su alta aportación al equipo en muchas faceta. El balcánico deseó "una pronta y buena recuperación" a su homólogo futbolístico y reconoció que llevará a cabo las funciones que le exija Pellicer: "Me gusta ir al espacio, asociarme con los compañeros... lo que pide el míster estamos para cumplirlo, para hacerlo. No me gusta mucho hablar de mí, lo daré todo en el campo y espero que esté todo bien". Además, admitió estar en uno de sus "mejores años", ya que "durante toda tu carrera vas aprendiendo". "Voy a darlo todo. No voy prometer nada porque no me gusta. Voy a darlo todo en el campo y ojalá que entre todos juntos hagamos las cosas como hasta ahora", apostillaba.

"El Málaga es un club es un grande, histórico, contra el Málaga he jugado varias veces. Sabía del club antes de venir", decía sobre el club Stefan, que reconoce tener referencias de Juan Rodríguez y Alexis Ruano de su experiencia en Getafe: "Ya sabía del club y de la ciudad, te facilita todo. Es todo muy positivo".

Stefan ha sido un trotamundos durante su carrera, aunque como España, pocos lugares: "Cada país te da algo, aprendes cosas, yo donde mejor me siento es en España. Es como mi país, como Serbia, es donde mejor me siento. Es donde mejor he estado. En otros países se aprenden cosas".

Agradecimientos de Manolo Gaspar

Manolo Gaspar estuvo presente junto a Stefan y quiso agradecer "su predisposición" tras su primera llamada. "No era fácil. La ilusión que me transmitió desde el minuto uno, no puso impedimentos y las ganas de venir", destacaba el director deportivo, que admitía que no existe ninguna cláusula en su contrato para renovar automáticamente, como sí pasó con Alexander González: "No tiene cláusulas. No sabemos lo que tenemos para el año que viene. No podemos comprometer muchos más contratos. Espero y deseo que tenga un buen escenario".