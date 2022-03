Natxo, la meritocracia y el rendimiento grupal

Natxo González está consiguiendo despacio y con una, aunque mejorable, buena letra, que el Málaga CF juegue con un patrón y una idea reconocible, identitaria. Le ha costado al entrenador vitoriano cogerle el tono al equipo, domarlo y encontrar qué es lo que mejor funciona. Ha probado varios sistemas y un buen número de los jugadores que tiene en plantilla. Está instaurando una meritocracia en base al rendimiento grupal.

Ensayo y error, algo tan básico como práctico, como funcional. Ha probado Natxo y ha dado oportunidades a casi todos los integrantes de la plantilla, en varias de las posiciones y siempre en base a algo muy particular: rendimiento. Independientemente de nombres y estatus dentro de la plantilla, el entrenador blanquiazul está apostando por cambiar lo que no funciona y mantener lo que sí, así es como ha ido moldeando tanto el esquema, el 4-2-3-1, como el once, que comienza a repetirse.

Tras el último partido, del que reconoció que fue el que más satisfacción le generó por el juego del equipo, Natxo comparecía en rueda de prensa, donde dejó algunas frases interesantes que permiten entender su filosofía. Era cuestionado por Sekou, que no está teniendo minutos en los últimos partidos, aunque era extensible a todos: "Al final la confianza ni se da ni se quita, se gana. En el trabajo de la semana considero quién está mejor en función de un tipo de juego concreto que queremos hacer. No es que se haya perdido la confianza en él pero hay que ganárselo en el día a día". Sobre Ismael Casas, que se quedó fuera por decisión técnica, también deslizaba que si "hacía falta un central creía que Andrés Caro estaba mejor".

Se está viendo con según qué posiciones y cómo se ha ido turnando jugadores en base al rendimiento que han ido dando, pasando de titulares a suplentes y viceversa. Ha pasado con Javi Jiménez y Cufré; con Ramón y Febas; Antoñín y Vadillo; Paulino y Jairo; o Roberto y Brandon. Natxo ha probado, ha dado oportunidades y está acoplando a los jugadores que mejor rendimiento le están dando para lo que quiere proponer, un juego colectivo y solidario donde las piezas han ido encajando en base a la meritocracia y al rendimiento que como grupo reportan.