Los frentes del Málaga CF: fichajes, cesiones, salidas, salarios

Sergio Pellicer quiso dejar muy claro lo mucho que están trabajando Manolo Gaspar y José María Muñoz para tratar de conseguir un Málaga viable económicamente y que simultáneamente logre formar el equipo más competitivo posible. Es una carrera de fondo pero que cada poco tiempo exige varios sprints. Son muchos frentes abiertos, muchas hipotecas del pasado, en un camino lleno de variables e incógnitas. Pero la convicción es que se va a conseguir cumplir gran parte de los objetivos trazados.

Se esperan avances durante esta semana. Que LaLiga tumbe la idea de una Segunda División de 24 equipos supone que los fichajes de Alberto Escassi y Dani Barrio se puedan confirmar. COPE Málaga apuntó el nombre de Cristian Rodríguez la semana anterior, en la que estuvo en La Rosaleda. Este medio pudo confirmar que existe un acuerdo con el Extremadura para la cesión con vistas a la temporada 2020/21.

Orlando Sá se convirtió en el primer fichaje para el curso que viene. El portugués es ahora mismo el único punta con contrato en el Málaga, cuyo objetivo es contratar un mínimo de tres delanteros. El siguiente objetivo es Caye Quintana, operación que también tiene muy avanzada Manolo Gaspar y que está en el tejado del Cádiz.

El club amarillo tiene overbooking de futbolistas y está buscando dar salida a muchos de ellos. Al final, como suele ocurrir en estos casos, es una cuestión de dinero. El Málaga ya le ha dicho al Cádiz hasta dónde puede llegar y en Carranza intentar que los blanquiazules paguen la mayor cantidad de salario posible. El jugador –aún de vacaciones tras acabar la temporada con el Fuenlabrada, donde jugó a préstamo desde el mercado invernal– ha visto duplicado su sueldo por el ascenso cadista.

El onubense ahora mismo sólo contempla dos escenarios: Carranza o La Rosaleda. El Cádiz tratará de convencerle de que escoja otro destino más favorable para sus intereses si en Martiricos no satisfacen sus exigencias. La dirección deportiva, si finalmente concreta su incorporación, irá a por un tercer delantero. Los técnicos coinciden en que la plantilla debe contar con una rotación de tres hombres como poco para poder garantizar la competitividad a nivel de rendimiento individual y poder contar con más y mejores alternativas.

Luis Muñoz

El fichaje del verano, sería, sin lugar a dudas el de Luis Muñoz. El defensa acabó su contrato tras concluir LaLiga SmartBank y es una pieza codiciada en el mercado. Se entrena en solitario en Málaga, donde a veces se deja ver en las redes sociales trabajando con ropa del equipo. Manolo Gaspar quiere que sea la piedra angular del proyecto. La propuesta que tiene sobre la mesa es la más alta que haya hecho a ningún futbolista. Ni de los que tienen contrato en vigor y de los que puedan ir llegando.

El Málaga no va a esperar sine die a que Luis Muñoz se decida. Ya conoce todo lo que piensa en el club de él. Tanto Manolo como Pellicer le quieren a toda costa y tratan de hacerle ver que seguir es lo mejor para su futuro. Ahora depende de lo que quieran hacer él y su entorno, que se hace de rogar mientras escucha más ofertas –más altas que las del Málaga en cuanto a sueldo– y espera alguna de superior categoría y bolsa. Pero las principales son de Segunda (Oviedo, Tenerife...). En Martiricos se van a ir concretando refuerzos en su posición. La propuesta puede caducar.

Salario Liga

Lo que trae por la calle de la amargura al Málaga es cuadrar el Salario Liga. No es definitivo, pero en la actualidad es de 2,6 millones de euros y las previsiones no son demasiado optimistas, alcanzar entre 3,5 y 4 a final de mercado. De cualquier modo, obedece a muchas variables y siempre pueden producirse movimientos que provoquen un reajuste (ahí está la posible venta de Horta, cuyo porcentaje no está tan claro).

Adrián y Lombán

Liberar masa salarial sólo se puede conseguir con la radical bajada de la mayoría de jugadores que continúan en el equipo. A los de clase A, se les ha propuesto reducciones que les dejarían alrededor de los 180.000 euros. Algunos como Adrián González y David Lombán muestran su predisposición a negociar. En el caso del asturiano había conseguido la renovación automática, pero aun así está por encima de las posibilidades actuales.

Munir

Algunos como Munir ven su futuro lejos de La Rosaleda. El Zamora de Segunda tiene buen cartel y Cádiz y Huesca se suman a sus pretendientes y él le hace ojitos a Primera División. El que más fuerte está apostando, eso sí, es el Leganés, que tiene aspectos muy avanzados. El Málaga no quiere regalar a uno de los pocos jugadores por los que podrá conseguir algún tipo de contraprestación, que no tiene por qué ser solamente económica.

Diego González

Al hilo del conjunto amarillo, parece que también se ha interesado recientemente por el defensa Diego González, pero en Carranza, como señalábamos antes, hay muchos frentes abiertos y exceso de jugadores. Tampoco está la cosa clara con Álex Mula, pero es un asunto al margen de los reajustes genéricos, donde entrarían Juanpi, Luis Hernández, Dani Pacheco, Juankar, Renatos Santos, Rolón...

Keidi Bare

Lo de Keidi Bare está en manos de su agente, Juanma López, que posee el 20% de sus derechos y que tiene la llave de su traspaso al Espanyol, que está muy avanzado. La venta del albanés es primordial para la liquidez del Málaga, pero el club tiene argumentos para aguantar algún que otro órdago.

Kellyan y Cristo

Bajando a la cantera, el Málaga tenía la intención de anunciar la semana pasada dos acuerdos. Uno, la renovación del canterano Cristo, que en principio tendría ficha del filial. Otro, la cesión de Kellyan al Ibiza. El portero ampliaría hasta 2022 y se marcharía un año al conjunto balear. Por cuestiones personales aún no se oficializó.

Viendo todo lo que tiene que hacer el club (esto es sólo la punta del iceberg), no parece tanto tiempo la frontera del 5 de octubre, cuando el mercado echará el cierre. Mientras, Pellicer trabaja con una plantilla que poco se parecerá a la foto final. Y aún siguen siendo 18 las licencias, si bien se espera que LaLiga conceda al menos 22 ó 23.