"Después de llevar seis meses con un dolor cada vez mayor en mi talón izquierdo y haber intentado todas las soluciones, hemos decidido que lo único que queda por hacer es pasar por quirófano", escribía en sus redes sociales Dani Pacheco a principios de este mes de julio. Su talalgia le ha mantenido inédito desde marzo, desde que se frenara la competición debido al Covid-19.

Un par de días más tardes era operado en Barcelona por las manos del doctor Cugat y el club informaba que todo había salido satisfactoriamente con el pizarreño. Estos días está siendo frecuente ver al malaguista en sus redes sociales mostrando cuáles son los trabajos de rehabilitación tras su operación. En declaraciones para Cope Málaga, Pacheco reconocía que de momento está "ganando fuerza y movilidad" y que eran las "primeras sesiones tras operarme y va todo genial".

"Me quitaron los puntos hace pocos días. Te los suelen quitar más rápido pero es una zona donde es mejor alargar los días para que cicatrice bien. A partir de ahí no es complicada la recuperación. Y ahí vamos, ganando fuerza y movilidad. Son los primeros pasos, quizá los más lentos pero los más seguros. Estoy en manos de Iván Medina. Me está ayudando muchísimo", explicaba el pizarrero.

Iván Medina, uno de los fisioterapeutas del club, es el que está trabajando junto a Pacheco estos días, el mismo que le transmite su estado de alegría por la evolución de su talón tras operarse. "Era clave operarme y empezar de cero", reconocía el pizarreño, que apunta y agradece la labor que está haciendo el fisio, que ha pospuesto sus vacaciones para estar con el malagueño en su recuperación. Están haciendo sesiones matinales de unas cuatro horas y espera pronto empezar por la tarde con trabajo de piscina o playa.

"Jugué partidos con el talón dormido, porque me infiltraba para jugar. Cuando lo ves después a la larga... no fue lo mejor. En esos momentos los jugadores queremos estar. Tengo la conciencia tranquila de haberlo intentado todo y más", reconocía Pacheco, que esta temporada no pudo ayudar todo lo que le hubiera gustado al equipo, disputando 1.371 y solo 22 partidos de liga, aportando un tanto y una asistencia. Fueron números similares los de la 18/19 con 1.322 minutos repartidos en 24 partidos, un gol y tres asistencias.

"Ojalá las lesiones me dejen tranquilo"

El pizarreño, algo molesto con las reiterativas lesiones, reconocía que no ha podido dar su "mejor versión", solo "en tramos muy pequeñitos de mis dos temporadas, apenas se ha podido ver aquí". "Si no tengo lesión me ayudara a poder estar mejor y ayudar más. Este tiempo no ha sido fácil. Desde que he llegado he tenido muchas lesiones, una tras otra que no te dejan ganar confianza de ninguna manera", apuntaba Pacheco que solo pide un deseo: "Ojalá que tras la operación me dejen tranquilo las lesiones y pueda sacar lo mejor de mí".