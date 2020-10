Los nombres propios de Pellicer: Ismael, Jozabed, Escassi, Cristian...

Tuvo tiempo Sergio Pellicer en rueda de prensa para tratar mucho más que al rival de este domingo, también trató y analizó la situación de varios de sus jugadores. Las posiciones y polivalencia de unos, las suplencias de otros o cómo están evolucionando de sus respectivas lesiones los que ocupan plaza en el enfermería.

Cuestionado por Ismael Casas y la idoneidad de que jugase de inicio ante Las Palmas, el técnico castellonense dejaba claro que "estaba para jugar, entrenó toda la semana". De hecho afirmaba que "no fue sustituido por una sobrecarga sino por decisión técnica". De él destacó que "es un chico que peca más por exceso que por defecto. El día del Rayo ya quería estar. Su ímpetu, sus ganas y su ansia por ayudar a veces hace esto. Es un jugador joven, lo mejorará".

"Lesiones va a haber, el fútbol es muy agresivo. Aquí estamos para buscar soluciones y no culpables. A los problemas les buscamos soluciones", relativizaba Pellicer sobre las lesiones y esperaba de Ismael "que venga con las mejores condiciones posibles. Esperemos que ese exceso de querer ayudar e incluso de no decir que tiene una sobrecarga y querer seguir entrenando no vuelva a ocurrir. Esto va con el gran de experiencia, los jugadores van conociéndose".

Sobre la ausencia de otro canterano la pasada jornada, Ramón, el técnico recalcaba que "va a ser muy difícil que repitamos equipo, es muy difícil", así como aseguraba que están "contentos con él". "El otro día decidimos que no jugara. Ahora llegan cinco partidos y va a participar, lo van a hacer todos. Estamos contentos con su rendimiento, con cómo entrena y cómo se comporta. Es un ejemplo para todos en eso. Esto no es una alfombra. Lo importante no es jugar 30 partidos, sino jugar el máximo de partidos al máximo nivel", reflexionaba al respecto.

Las posiciones de Jozabed, Cristian y Escassi

"En un 4-3-3 los veo como interiores, luego tenemos otro dibujo que es un 3-4-3 en el que Cristian puede jugar como mediocentro y en zonas más adelantadas. Hemos visualizado vídeo, hemos trabajado estos dos sistemas. Son dos jugadores que nos tienen que ayudar en esa fase de construcción, pero no tenemos que individualizarlo", espetaba Pellicer sobre dos jugadores con cierta polivalencia como Cristian y Jozabed, con los que volvía recalcar eso de que todos "van a tener sus oportunidades y en varias situaciones". De Jozabed dejaba patente que aún no estaba al 100%: "En el caso de Jozabed está mejorando muchísimo sobre todo en el aspecto físico".

"Los dos pueden jugar como interiores, buena llegada y buen pie. Con tres avanzados pueden hacerlo como mediocentros y más adelante para buscar el último pase y fijar para que aparezcan laterales con largo recorrido para jugar al espacio", terminaba el análisis el castellonense con respecto al dúo de mediocentro.

Con Alberto Escassi no se decanta por ninguna de sus posiciones. Ve al malagueño tanto de mediocentro como central: "Alberto ha jugado toda la vida de centrocampista. En los entrenamientos lo hemos probado de mediocentro, es un jugador que tiene sobre todo mucha jerarquía, tiene sentido del juego, juego aéreo... Hoy en día sabes perfectamente que tienen que tener polivalencia. Alberto la tiene como varios de sus compañeros. Y rendir a un gran nivel en las dos posiciones. Sobre todo mejorar a nivel individual. Aquí lo importante es el colectivo. Es un juego colectivo. Cada entrenador tiene que encontrar su mejor posición".

Las lesiones de Orlando Sá, Joaquín o Hicham

Orlando Sá, Joaquín, Hicham y Cristo no están en la lista para Zaragoza. Cada uno tiene un porqué. Sobre el portugués deslizó que "ya está" óptimo, aunque por precaución no ha ido convocado: "Esta semana no ha podido entrenar con el grupo. Pensamos que es mejor que descanse. El lunes ya podrá estar en el grupo y puede que esté para el Sporting".

Con último fichaje blanquiazul, el malagueño Joaquín, quieren ser "más cautos". "Por el tipo de lesión y el perfil de jugador. Va avanzando. Esperemos que si no está el jueves pueda ayudarnos para el fin de semana", explicaba Pellicer, que le ve quizás para el duelo ante el Mirandés. A Hicham le mete en el mismo saco que el malacitano como ese extremo "vertical y dinámico" que les da profundidad: "Es lo que nos está faltando".

"Más allá de nombres, entender el perfil de jugadores que tenemos. Los estamos esperando con los brazos abiertos. Para nosotros cada jugador es una joya que necesitamos al 100%", concluía Pellicer.