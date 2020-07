Extenso repaso a la actualidad del Málaga el que ofreció su entrenador, Sergio Pellicer. Son momentos de cierta incertidumbre en el seno del club por la evolución con respecto a los términos económicos en los que se encontrará a tenor del límite salarial así como de la renegociación de contratos que debe darse en la plantilla. De todo eso habló el castellonense en Ser Málaga, así como los objetivos en este mercado de fichajes.

En materia de fichajes fue claro Pellicer con sus preferencias más que de jugadores, de qué tipo deben ser, al ser cuestionado por la vuelta de ex malaguistas o malagueños: "Yo soy partidario de, más allá de que sean ex malaguistas o malagueños, pienso en el rendimiento. Hay que saber el boceto, saber qué perfil de jugadores podemos tener, en el ámbito económico, y la situación muy importante de los jugadores que tienen contratos, para mí es lo primero que se debe solucionar. Pero el perfil de jugadores que tiene que venir es con hambre".

"El boceto que debemos tener es de ser un equipo agresivo, pasional, que tenga hambre. Lo que ha demostrado en estos últimos partidos del equipo. Tienen que ser esa idea, ese reflejo, que se sienta orgulloso del ímpetu y la agresividad del equipo, más allá del estilo de juego", definía el entrenador blanquiazul que deseaba encontrarse con "un equipo poderoso, agresivo, y que el aficionado se sienta identificado con él y sus jugadores. Es lo más bonito, más allá de los nombres. Aunque el sentido de pertenencia hace un plus más, el jugador llega a limites de más exigencia".

Por otro lado está la situación con la plantilla actual, algo que preocupa de cierta manera al entrenador blanquiazul, que reconoce hablar todos los días con Manolo Gaspar. Pellicer considera que el lío del Deportivo-Fuenlabrada ha podido condicionar también las reuniones con LaLiga para conocer el Salario Liga: "Habrá que esperar alguna semana más para saber el tema del límite salarial, para saber si el núcleo duro de la plantilla podemos tener. Al final estamos trabajando de la mano. José María está buscando soluciones para el club, buscando la viabilidad. Espero que la semana que viene tengamos una idea clara".

"Nos gustaría que el núcleo duro estuviera pero lo más importante es la viabilidad del club"

"Quién tiene posibilidades económicas y deportivas de poder entrar. Nos gustaría que el núcleo duro estuviera pero lo más importante es la viabilidad del club", recordaba el castellonense, que ponía por delante primero a la entidad: "Esperemos que la semana que viene Manolo y José María dén esas soluciones, están trabajando 24 horas al día. Poco a poco. También en el tema de los fichajes, que está hablando con agentes, preparándolo todo, y debemos ser muy cautelosos con esta situación porque va a ser un mercado largo".

Pellicer asumía que será muy difícil poder contar con todos los jugadores con contrato, aunque "se está trabajando en ello". El técnico espera que "se dé la mejor solución posible para todo. Tendremos que esperar. Están trabajando 24 horas al día. Ayer estuve hablando con ellos. Solo esperamos la verdad por delante y tener todo claro, es lo más importante".

Los casos Mula, Iván y José Rodríguez

Es optimista Pellicer al respecto de Mula, Iván y José Rodríguez, los tres jugadores en propiedad del club que tuvieron que salir a préstamo en enero al no poder inscribirlos en la competición: "Creo que la semana que viene dentro de unas semanas se podrá solucionar. Manolo está trabajando en todas las situaciones. La situación que se vivió el año pasado no puede pasar. Hemos aprendido, hay que aprender de ello. No podemos vivir por encima de nuestras situaciones. Más allá de los nombres propios, no puede volver a ocurrir. Hay que tener claro a quiénes se puede escribir y qué número. Se está trabajando muchas horas, de esos errores se debe aprender".

La pretemporada

Por último, el técnico dio algunos detalles de la pretemporada y sobre qué escenario comenzarán a entrenar. "Ahora mismo se trabaja en varios escenarios, en el césped de la Federación, en el Olímpico... La pretemporada se va a empezar en la Federación, el Anexo o el Olímpico. Más adelante, según la fecha de la competición, una concentración en Alhaurin de la Torre, para hacer grupo y entrenar más tranquilamente. Esta vez no vamos a ir fuera, todos cerca, en casa y ajustar los últimos detalles antes de la competición".