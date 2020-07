Entre los muchos puestos que estudía reforzar el Málaga este verano está también la portería. La situación sigue siendo aún algo incierta y todo pasa por las fórmulas que se presenten a los futbolistas con los emolumentos más altos y la respuesta de estos. Es un desaguisado importante, cosas del pasado, pero que repercuten hoy.

Independientemente de la situación en que quede Munir, uno de los jugadores con los que se debe negociar una reducción de su contrato, el marroquí es a día de hoy el único portero profesional que tiene en plantilla el Málaga. Tiene contrato hasta 2022 aunque su continuidad depende de diversos factores, casi todos económicos, pero la necesidad de incorporar a otro portero aparece en el horizonte. En el club se viene confiando en la cantera, tanto en Gonzalo como Kellyan, como alternativas al meta marroquí cuando éste ha sido baja.

“Quiero seguir, tengo contrato y estoy feliz aquí, siento el cariño de la gente. Conmigo no habló el club. Si viene el administrador y dice que no podemos pagar, yo estaré a disposición del Málaga para lo que necesite”, respondía Munir a la posibilidad de salir este pasado jueves, haciendo también alusión al fantasma del ERE: “Si necesitan que me vaya, tendré que irme aunque me duela mucho. Si puedo ayudar así, pues lo haré. Aún no hablé con mi representante, no quería saber nada en este tramo final. No sé nada de ofertas”.

La continuidad o marcha de Munir no tiene porque alterar los planes del club, que viene tanteando posibilidades para reforzar cada posición ante cualquier imprevisto. Este pasado domingo, Superdeporte deslizaba el interés del Málaga en la cesión de Cristian Rivero, tercer portero del Valencia de 22 años.

Según pudo saber Málaga Hoy por fuentes cercanas al futbolista, han existido esos contactos, aunque no han ido más allá. El guardameta aún desconoce los planes del club ché con él, que recientemente ha oficializado la llegada de Javi Gracia hasta 2022. Con Jaume Domenech y Cillessen por delante, se antoja complicado que Rivero tenga minutos. El ex técnico blanquiazul podría darle buenas referencias.

La fórmula de la cesión, como fueron los casos de Sadiku y Buenacasa, gustan en el club en según qué situaciones. La de Cristian Rivero es una más de ellas, interesante, pero no la única. El jugador cuenta con buen cartel en la categoría y, tras tres años defendiendo la portería del Valencia Mestalla en Segunda B, vería oportuno probar en la plata.

Ofrecimientos no van a faltar. Véase el caso de Carlos Kameni, que él mismo reconoció recientemente que se ofreció al club “para ayudar e intentar sumar”, aunque la posibilidad no cristalizó. El camerunés sigue sin equipo.