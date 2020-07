Se llama David Claros, es diseñador gráfico y estos días se sintió inspirado para dejar volar su imaginación con la mente puesta en la próxima nueva equipación del Málaga CF, que visualiza y traza con los colores de la provincia, verde y morada, y que tiene revolucionada a las redes sociales deseando que sean esos los colores que luzca alguna de las tres indumentarias que vista la plantilla esta campaña 20/21.

#TuiterHazTuMagia decían algunos aficionados al ver el diseño que había confeccionado Claros, sencillo pero con los colores que tanto ansían los aficionados blanquiazules para la segunda o tercera equipación del club. Apuesta por el eslogan: "Recuerda tus orígenes". La camiseta luce un cuello blanco acabado con un leve pico que genera un raya vertical que llega hasta la cintura del mismo color. De esta forma divide la elástica en dos mitades, una morada y otra verde. El pantalón sería del mismo morado, un tono intenso y oscuro, con el símbolo de su fabricante, Nike, en verde.

"Todos los años estoy atento a las redes y busco la equipación o las ideas que saca la gente. Y este año me dije que porque no hacía yo un montajillo", reconoce al otro lado del teléfono su autor, David, un malaguista de toda la vida: "Básicamente he cogido la equipación Umbro de hace unos años y le he dado un lavado de cara". Y es así, la creatividad de Claros se asemeja a aquella que lució el Málaga en la temporada 2006/07. Aquella equipación fue un rotundo éxito aquel verano, llegando a agotar existencias en sus tiendas oficiales.

El club, en la temporada 18/19 en su retorno a Segunda División, se aproximó a ese deseo malaguista e hizo una segunda equipación con los detalles verde y morado que recuerdan a la ciudad, aunque la indumentaria era completamente negra. "De toda la vida la gente siempre quiere los colores verde y morado en la segunda. La antigua es muy parecida y por eso ha funcionado tan bien", apunta David Claros, un malaguista más que sueña con una segunda equipación verde y morá.

Aquí está el diseño pero con una tonalidad aún más morada. Que no quepa duda. Queremos nuestra verde y morá. #Malaga #Malagacf pic.twitter.com/4KaZAMLrYx — David Claros (@davidclarosl) July 28, 2020

