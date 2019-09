Armando Sadiku tiene visos de ser el delantero centro del Málaga esta temporada. Su experiencia, sobre todo internacional con Albania, habla bien de él y, tal y como reconoció el propio jugador durante su presentación en La Rosaleda, Víctor confía en él: "Me ha dicho que como faltan delanteros, me toca jugar. Así que estoy contento de salir el sábado ya con el Málaga". "Soy un delantero centro que le gusta estar dentro del área, marcar goles. Vengo para ayudar al equipo", se define.

Llegar y besar el santo, podría decirse. No domina aún a la perfección el español Sadiku pero fue claro en sus palabras, el sábado estará ante el Almería en La Rosaleda, palabra de Víctor. Del técnico habló bien durante su presentación el delantero: "Hoy he hecho mi tercer entrenamiento. El míster es una persona muy buena. Me ha explicado un poco cómo jugamos. Yo estoy muy contento, me han acogido muy bien, él y el equipo".

Al igual que del técnico, el albanés también ha obtenido buenas referencias del Málaga pese a la vorágine incendiaria que rodea al club estos días. Uno de sus confidentes es Keidi Bare, compatriota suyo y compañero de selección: "He hablado con él antes de venir. Me dijo que tenemos un buen equipo, el año pasado y este año también. Estamos en un buen equipo, que falta delantero. Eso me ha motivado más para venir [risas]. Me ha hablado del club y la ciudad y ahora toca trabajar. Marcar goles para el Málaga".

Desde Levante también obtuvo información positiva para firmar. "Me han hablando en el Levante muy buen del Málaga. Es un equipo que siempre juega en Primera y que tiene una gran afición. Siempre oí buenas palabras. Tengo esta oportunidad y aquí han jugado grandes delanteros. Es una gran oportunidad", contaba Sadiku, que relata que esperó al club blanquiazul ante la posibilidad: "Con un poco de tensión también. Teníamos dos o tres ofertas en los últimos días. Cuando salió la opción Málaga esperé para venir aquí, esperé dos días. Es un club grande".

Sobre la candente situación del club, el albanés fue esquivo y solo destacó la buena vibra que existe en el vestuario: "La situación en el vestuario es muy buena. El entrenador nos motiva todos los días, desde el primer día. En el vestuario todo está bien. Nosotros solo pensamos en jugar, no pensamos en lo otro".