Caye Quintana, a recuperar un rol que ya tuvo

La trituradora a la que suele aludir Pellicer para identificar esta intensa Segunda División también se lleva por delante la memoria. Por eso quizás muchos no recuerden que Caye Quintana fue una pieza elemental e indiscutible en el primer tramo de temporada. Ahora que la lesión de Pablo Chavarría le hace acaparar focos, le toca al punta recuperar el rol que ya defendió.

Caye Quintana fue titular las nueve primeras jornadas ligueras. En esos partidos desplegó gran parte de su catálogo, no limitándose a ser un delantero al uso sino un factor que dotaba al Málaga de diversas posibilidades. Jugó en punta, pero también tirado a banda para complementarse precisamente con Chavarría (o hasta con Orlando Sá, como ante el Alcorcón). Todo complementado con toneladas de trabajo.

Todo iba más o menos bien hasta que se lesionó en Mallorca a los 60 minutos de partido. Ya no volvería hasta la jornada 14 en Girona, donde disputó los últimos 13 minutos tras entrar por Chavarría. El cambio en su rol es evidente, siendo titular solamente en siete de los 12 encuentros ligueros (no fue titular en ninguno de los tres partidos de Copa del Rey tampoco).

Pellicer necesita ahora el paso adelante de Caye Quintana para este tramo final en el que la rotación de ataque está muy mermada. Orlando Sá no parece estar demasiado preparado para coger testigo alguno y el resto de soluciones pasan por tirar de algún canterano (como los renovados Julio Martínez y Loren Zúñiga) o reconvertir a algún futbolista para actuar como falso delantero. Ahí podría ampliarse el abanico con gente como Jozabed o el mismo Hicham si está en condiciones óptimas (el marroquí ya ha actuado en el pasado como delantero).

Mientras tanto, el Málaga sigue en el mercado estudiando sus posibilidades. La situación es la que es y Manolo Gaspar sólo puede pescar a algún jugador en paro y que esté dispuesto a firmar hasta final de temporada por el salario mínimo, aunque eso seguramente no sería un problema. Eso sí, la dirección deportiva tiene claro que la ficha 18 no la va a cubrir si realmente no se cree que el fichaje de turno vaya a aportar algo distinto.

De esto habló en Onda Cero Alexander González, que llegó al Málaga precisamente por un lesionado de larga duración: “Sí es verdad que Pablo (Chavarría)es una baja bastante fuerte. Nosotros confiamos en lo que hay, el míster confía en lo que hay. Hay jugadores de la cantera que lo vienen haciendo bien, Julio acaba de renovar su contrato. El míster lo tiene todo muy organizado para enfrentar el próximo partido y para lo que queda”.