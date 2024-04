Málaga CF-Real Murcia: A coger carrerilla (12:00)

Este domingo se verán las caras dos históricos del fútbol español en Primera Federación y es que el Málaga CF recibirá en La Rosaleda al Real Murcia en un duelo en el que ninguno de los dos equipos pueden fallar si quieren cumplir sus objetivos de cara a final de temporada o, al menos, no complicarse que todo esto pueda suceder.

El cuadro entrenado por Sergio Pellicer llega a este compromiso liguero después de haber roto su racha negativa en cuanto a victorias tras vencer por 0-1 al filial del Atlético de Madrid en su visita al Cerro del Espino ante la atenta mirada de ex de la entidad de la Costa del Sol, como fue el caso de Ignacio Camacho y David Lombán. Sin embargo, su bagaje en las últimas cinco jornadas de la categoría de bronce del fútbol español es de dos duelos ganados y tres empatados en un tramo del curso en el que se había vuelto a enganchar a la pelea por el ascenso directo, pero estos resultados le hicieron volver a descolgarse y ya solo poder pensar en la segunda plaza, que te aporta factor cancha a favor durante todos los playoffs de la fase de ascenso a Segunda División.

Por su parte, los discípulos de Pablo Alfaro llegan con una dinámica bastante positiva y la deseada por todos de cara a la recta final de la campaña y esto está haciendo que vuelva a ser un candidato firme a la quinta plaza y, como consecuencia, también a entrar en esas eliminatorias ya mencionadas anteriormente después de haber tenido tramos realmente negativos durante esta temporada, pero su bagaje actual en los últimos cinco encuentros ligueros es de cuatro victorias y de un empate.

Aunque el conjunto de la Región de Murcia está teniendo una mayor facilidad para hacerse con los tres puntos en sus últimas citas, mientras que los andaluces se han visto obligados a firmar las tablas en más ocasiones, el Málaga CF es quien lleva una racha sin derrotas más larga, dado que la entidad de la Costa del Sol lleva ya nueve jornadas sin perder y los que actuarán como visitantes, pues solo llevan estos cinco comentados anteriormente.

En cuanto al apartado de bajas, Sergio Pellicer no podrá contar con dos efectivos de su plantilla por el incesante problema de las lesiones, que no dejan en paz al plantel blanquiazul este curso, dado que Einar Galilea tampoco estará esta jornada después de haber tenido que unirse a la enfermería de La Rosaleda cuando estaba en su mejor momento y, además, Juan Hernández, que ha perdido mucho protagonismo con el paso de los partidos y, actualmente, no es una de las opciones prioritarias del técnico de Nules.

Por su parte, Pablo Alfaro correrá la misma suerte que el que será su adversario durante el mediodía de este domingo 21 de abril, ya que Alberto González no podrá participar debido a que cumple ciclo de tarjetas amarillas y está sancionado, mientras que Imanol Alonso está lesionado de larga duración y no se le espera que pueda sumar a su equipo sobre el terreno de juego en el corto plazo, al igual que le sucedió al Málaga CF con Haitam Abaida y Ramón hasta que dieron de baja federativa este curso al primero y se recuperó el segundo.

La realidad de ambos conjuntos es exigente, porque ninguno está en disposición de poder permitirse caer derrotados esta jornada por su situación en la tabla clasificatoria de cara a estos últimos seis compromisos ligueros. En el caso de los visitantes, no pueden darse ese lujo, puesto que hay bastantes candidatos para hacerse con esa última plaza en juego para acceder a la fase de ascenso a Segunda División, como es el caso de la AD Ceuta, Recreativo de Huelva y Antequera CF, entre otros. Por su parte, el Málaga CF no quiere bajarse de la lucha por la segunda plaza y, como consecuencia, tendrá que apretar para poder disputarle esa posición tanto al Córdoba CF, que irrumpió en la zona noble debido a una buena racha, y la UD Ibiza, que parecía que iba a optar al ascenso directo, pero no pudo seguir el ritmo frenético del CD Castellón al que ya se le da como equipo de la categoría de plata del fútbol español.