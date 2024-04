Pablo Alfaro mete el bisturí al Málaga CF - Real Murcia

Pablo Alfaro habló ante los medios de comunicación antes del partido que disputarán el Málaga CF y el Real Murcia en La Rosaleda este domingo (12:00 horas). “Centrados, estamos muy centrados. En la racha que llevamos de sumar de tres, con las intenciones y ambiciones de volver a hacerlo de nuevo. Sabiendo de la dificultad y del reto que supone ir a un campo como La Rosaleda a querer seguir manteniendo estas posibilidades. Concentrados en ellos que es la mejor manera de hacerlo”, comenzó el técnico, que añadió: "No soy ni pretendo ser el dueño de la cabeza de cada uno y de las cuentas que puedan hacer. Seguramente hacen las suyas y las comentan. En lo que a mí me influye, la única cuenta que tengo en la cabeza es ganar en Málaga. La experiencia te va diciendo que por muchas cuentas de la lechera como se suelen decir, no se van cumpliendo casi nunca cuando no dependes de ti, de terceros… De momento nos está yendo bastante bien pensar en lo nuestro, pensar en lo que podemos influir, y eso no cabe duda de que es el partido de Málaga. Es lo más reciente y lo que podemos hacer.”

No quiso hacer cuentas y se centró en dar prioridad a la cita de Martiricos: “El Málaga, el Málaga. Es lo más reciente. ¿Qué te voy a decir ahora de cuando juguemos contra el Mérida o el Atlético de Madrid? Vamos a pensar en el Málaga. Suficiente reto tenemos bonito, creo que puede ser una mañana de fútbol espectacular en La Rosaleda entre dos clubes históricos, entre dos buenos equipos. Nos encontramos en esa recta final que cada vez queda un poco menos y suficiente concentración necesitamos en ello como para ir a otras cosas. Lógicamente los aficionados pueden hacerlo y deben hacerlo. Además, es lo bonito de este negocio nuestro, pero nosotros tenemos que saber a lo que vamos”.

Sobre el Málaga-Murcia

De cómo espera el desarrollo de la cita, apuntó: “Puede ser un partido largo porque puede ser que haya pocas concesiones, la competitividad va a ser brutal en prácticamente cada metro cuadrado del terreno de juego. Necesitamos el 100% a nivel físico condicional y psicológico táctico de todos los que estén en el campo, los minutos que estén. Este nivel te exige eso. Tenemos clarísimo que debemos estar a nuestra mejor versión para ir allí con garantías de éxito”.