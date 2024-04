Málaga CF - Murcia: Posibles cambios en el once, altas y bajas

"Sabemos quién va a romper la puerta". La frase de Sergio Pellicer tiene una carga de profundidad muy seria y es un mensaje incontestable para los jugadores que no están dando el nivel, especialmente en esta fase de la temporada. También hace adivinar que la alineación del Málaga CF ante el Real Murcia va a contar con algunos cambios pero también que hay muchos de los que jugaron ante el Atlético de Madrid B que se mantendrán en el equipo inicial.

"¿Cambios? Puede ser o no puede ser. Es un momento para todos. Para el staff técnico y la plantilla. Para que todos sean partícipes. Jugadores habrá que participen menos, pero no porque estén entrenando mal. Necesitamos jugadores con personalidad, tenemos la experiencia de muchos partidos. Es un casting para todos, el rendimiento se actualiza continuamente. Tenemos que seguir mejorando para estar preparados. Que tengan 10 o 60 minutos, que sean minutos de calidad. Todos los jugadores quieren ser protagonistas, son como los actores de cine. Y ahí está el director para saber gestionarlo. Sabemos quién va a romper la puerta y quién no”, argumentó el entrenador de Nules.

Altas y bajas para el partido

“Juan (Hernández) y Einar (Galilea) han empezado hoy y no creo que puedan estar al cien por cien. Seguimos con el plan de Ramón, hoy entrenó bien. El martes no entrenó pero lleva dos días de carga importante. Acumulando minutos de entrenamiento para estar al cien por cien lo antes posible. Genaro tuvo alguna molestia, ayer no pudo entrenar, esperamos que no sea nada y mañana este disponible”. Así resumió el estado físico de sus jugadores, más allá de un Haitam Abaida que no tiene ficha y es lesionado de larga duración. Aunque es cierto que el tema de Genaro sorprendió porque el club no había informado acerca de ningún problema del capitán blanquiazul.

Posible once en el Málaga-Murcia

Alfonso Herrero seguirá con la pareja de centrales que ahora forman Nelson Monte y Juande Rivas, pero después de lo visto en Madrid habrá que ver si mantiene a ambos laterales, Gabilondo y Víctor García. Si no hay problemas físicos de última hora, el resto del once se mantendrá con Genaro, Manu Molina, Dani Lorenzo, Kevin y Roberto. La duda es si Larrubia seguirá de inicio o volverá Ferreiro, que se quedó sin minutos en el Cerro del Espino.