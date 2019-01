Competición deniega la suspensión

Se juega el Málaga-Reus. Así lo ha confirmado Carmen Pérez González, presidenta del Comité de Competición de la RFEF, tras la solicitud de suspensión hecha ayer por la AFE y la plantilla del Reus para que se suspendiera el partido que se debe jugar este domingo a las 20:00 horas en La Rosaleda.

En un escrito de seis páginas, tras razonar y fundamentar jurídicamente su decisión, Pérez González concluyeque "no concurren ni las circunstancias previstas reglamentariamente ni razones de fuerza mayor, ni disposición por parte de la autoridad compotente para que el encuentro no pueda celebrarse el día establecido en el calendario oficial, esto es, el 6 de enero a las 20:00 horas en las instalaciones del Málaga".

"No se encuentra en riesgo de no ser válidamente disputado", afirma la presidenta del Comité: "La suspensión no es compartida por uno de los clubes interesados, el Reus Deportiú, que ha manifestado su más firma oposición y, si bien el Málaga ha manifestado que acataría una resolución de suspensión, también ha afirmado que desde el punto de vista organizativo no tiene ningún inconveniente en la celebración del partido"

"La presidenta acuerda no autorizar la suspensión del encuentro entre el Málaga CF y el Reus previsto para el 6 de enero de 2019 a las 20:00 horas", concluye el escrito, recordando que se agota de esta manera la vía federativa.