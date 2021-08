El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha asegurado este martes, sobre la exigencia por parte del Gobierno andaluz de mostrar el pasaporte Covid o una prueba PCR o test de antígenos negativo para acceder al interior de los establecimientos de ocio nocturno, que "tendremos que acostumbrarnos, normalizar" este requisito, por lo que ha considerado que "esto tiene un tiempo".

Cuestionado cómo ha recibido la medida el sector del ocio nocturno, Marín ha respondido que "no lo sé, todo el mundo no va a estar de acuerdo", mientras que ha insistido en que "no hay ninguna dificultad para algo tan simple como enseñar tu código QR", al tiempo que ha esgrimido su próxima exigencia para "ir a un estadio de fútbol o de baloncesto".

Así, para acceder a estadios como La Rosaleda o el Martín Carpena, los aficionados blanquiazules y cajistas deberán aportar a la entrada su pasaporte Covid, o una prueba PCR o test de antígenos negativo para acceder a las instalaciones y poder ver de nuevo en directo los diferentes encuentros deportivos del fútbol o baloncesto profesional. "Nos tendremos que acostumbrar y eso tiene un tiempo", ha remachado Marín.

En una entrevista con el programa Espejo Público de Antena 3, recogida por Europa Press, Marín ha relatado su propia experiencia personal de tener que exhibir su pasaporte Covid para "alojarme en un hotel", un requisito que ha recordado se exige al "turismo internacional".

El vicepresidente de la Junta, quien ha equiparado la exigencia del pasaporte Covid o la prueba PCR para acceder a un establecimiento de ocio nocturno con mostrar el DNI en un avión o el tren AVE, ha defendido la medida con el argumento de que "estamos hablando de seguridad, de salvar vidas".

Este lunes la Junta de Andalucía, a propuesta del Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública (Comité de Expertos), ha decidido limitar el acceso público al interior de los locales de ocio nocturno, para que solo entren en los establecimientos las personas que acrediten certificado Covid digital de la Unión Europea (UE) en vigor o prueba de diagnóstico negativa (test de antígenos o PCR).

El certificado covid digital de la UE, en vigor desde el 1 de julio en todo el territorio nacional, recoge la pauta de vacunación, el certificado de recuperación o una prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) Covid-19 negativa en las últimas 72 horas.

En el caso de Andalucía, se puede descargar a través de ClicSalud+, de la app Salud Andalucía o en los propios centros de salud.