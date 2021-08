Víctor Gómez: "La afición del Málaga es espectacular, ver La Rosaleda con público fue increíble"

Si algo ha pesado a Víctor Gómez para acabar decantándose por la opción del Málaga CF esa es la "confianza" que le han depositado tanto Manolo Gaspar como José Alberto López. El jugador perico lo reiteró en varias ocasiones, no es para menos a tenor de la situación del equipo, con hasta ahora cuatro laterales diestros en plantilla: Calero, Ismael, Alexander y el propio Víctor.

"Al final la confianza que transmite Manolo, cuando hablé con él. Me facilitó decidir venir aquí. Conozco al míster del año pasado y eso ha sido un punto fuerte para venir", explicaba el joven catalán de 21 años, que tenía clara también la posibilidad de reencontrarse con José Alberto: "Ya estamos en el club que queremos estar, donde hemos decidido venir. La confianza del míster es clave, la cual tuve todo el año pasado. Con confianza el jugador puede explotar muchos más. Manolo apostó mucho por mí para venir aquí".

Víctor, en su debut ante el Alcorcón, dejó muy buen sabor de boca, para muchos, el mejor del partido: "Al final creo que el equipo estuvo muy bien en el partido. Fuimos justos vencedores del partido. No tenemos que mirar quién fue mejor". Pero el futbolista prefiere poner el foco en el colectivo y en el trabajo diario, no quiere mirar más allá: "El objetivo colectivo e individual es ir partido a partido. Superar al Almería que es lo que nos toca. No podemos pensar en play off, ni en cotas más altas, tenemos que centrarnos en nuestro juego. El potencial del equipo es alto y hay competitividad. Tenemos que trabajar partido a partido".

Tuvo también su guiño a La Rosaleda y su recibimiento el pasado viernes: "La afición del Málaga es espectacular. El año pasado tuve la oportunidad de jugar aquí, pero sin público. Y verlo con público. Ha sido increíble".