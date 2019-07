El Málaga comenzará mañana la pretemporada y el club ha facilitado este noche los 24 jugadores que iniciarán los entrenamientos, en el que destacan algunas particularidades. Los blanquiazules están citados a primera hora de la mañana para el inicio de la sesión número 1 de Víctor Sánchez del Amo al frente del equipo.

Los 24 futbolistas son los siguientes: los porteros Kellyan, Cenk Gönez y Gonzalo; los defensas Luis Muñoz, Diego González, Luis Hernández, Juankar, Cifu, Ricca, Lombán e Iván Rodríguez; los centrocampistas Rolón, Mula, Adrián, Iván Jaime, Renato Santos, Boulahroud, Ontiveros, Keko, Keidi Bare, Dani Pacheco, Hicham y Ramón Enríquez; y el delantero Michael Santos.

Entre las ausencias, destaca que el club no facilitó la situación de Jony Rodríguez, que está próximo a su salida rumbo a la Lazio y el cual no aparece en el planning blanquiazul. También se facilitó la situación de Seleznov, del que se informó que no se presentará mañana al entrenamiento "con permiso del club".

Además de estos 24 futbolistas, el Málaga informó que la incorporación de hasta siete futbolistas se demorará algo más en el tiempo. Para el próximo domingo 21 de julio está fechado el regreso de los venezolanos Mikel Villanueva, Roberto Rosales y Juanpi Añor, tras su disputa de la Copa América; así como la de Emanuel Cecchini y Tighadouini. Además, la participación de Munir (Marruecos) y N'Diaye (Senegal) en la Copa Africana de Naciones hará que estos se incorporen el próximo domingo 28 de julio.