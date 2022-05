La temporada 22/23 en Segunda arrancará el 14 de agosto y acabará el 28 de mayo

La Asamblea General de la RFEF aprobó este lunes el calendario oficial de la temporada 2022/2023 de sus diferentes competiciones con la particularidad de que esta temporada se disputará el Mundial de Catar durante los meses de noviembre y diciembre, del 21 al 18 de dichos meses. En lo que concierne al Málaga CF, la Segunda División comenzará el 14 de agosto, al igual que Primera, y acabará el 28 de mayo, una semana antes que la élite. Los play off serán entre del 4 y 18 de junio.

La Segunda División no parará pese a la disputa del Mundial de Catar. Así lo asegura la Federación, que señala que la disputa del Mundial en otoño "hará obligatorio que no haya partidos de la principal categoría entre el 9 de noviembre y el 29 de diciembre de este año", pero no hace mención a la categoría de plata. Por tanto, no habrá parón en ésta pese a posibles jugadores que acudan a la cita.

En cuanto al resto de competiciones que decide la Federación, la Copa del Rey arrancará con las eliminatorias previas el 19 de octubre mientras que la primera eliminatoria será el 13 de noviembre, ya con todos los equipos excepto los cuatro que juegan la Supercopa, y el día 29 de abril será la final. La Supercopa de España que disputarán Betis y Valencia como finalistas del torneo anterior y Real Madrid y Barça como campeón y subcampeón de Liga, será entre el 11 y el 15 de enero con el nuevo formato de final a cuatro.