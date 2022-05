Guede y el papel de la cantera en el Málaga CF 22/23

La Academia será importante en el Málaga CF de la temporada que viene que está por configurar entre Manolo Gaspar y Pablo Guede. Es éste último, el entrenador blanquiazul, el que tomará decisiones con respecto a los más jóvenes, con la cantera, de donde elegirá a unos cuantos selecciones para que hagan la pretemporada y tengan opciones de convencerle por un lugar en sus planes.

El argentino dejó patente un esbozo de lo que espera de la cantera de cara a este próximo curso en una entrevista concedida en Ser Málaga, especialmente en la pretemporada donde ya contará con varios de ellos y de donde espera sacar al menos a cinco que se integren durante todo el año con el primer equipo.

"De las cosas que sí hablé con Manolo es de la cantera. En todos los clubes que estuve le di importancia. Yo a los chicos les doy mucha bola. Lo que tengo claro es que no quiero tener ocho y no darles bola. Tener cinco y que esos jueguen, que sean partícipes de la primera plantilla", definía Guede sobre sus planes con los jugadores de la base, de los que apuntaba que tiene un plan específico y que comenzarán antes que los mayores para hacer una pre pretemporada: "Estoy tratando de darle un apartado a los chicos dónde trabajan específicamente lo que necesita cada uno: neurociencia, gimnasio, fuerza individual, técnica... Los chicos que seleccionemos que empiecen lo harán el 20 en lugar del 4 para compensar con los mayores, que estén bien cuando empiece la pretemporada a la altura de los profesionales muscularmente. Haré una selección en base al armado de la plantilla, tenemos muchos jugadores válidos".

Habló de nombres propios dentro de ese amplio listado de jugadores con opciones de hacer la pretemporada. Dani Lorenzo y Andrés Caro tienen muchos boletos, a ambos los halagó: "En el caso Dani Lorenzo me evita hacer un fichaje porque en ese chico voy a ir a confiar. Andrés Caro tres cuartos de lo mismo".

"Los quiero para novio de mi hija (risas). Son espectaculares. No sabes qué chicos. Cuando fui a ver el Malagueño contra el Huétor. Fui a felicitar a la madre de Caro. Educado, profesional, increíble, pero lo mejor es que es bueno como juega. Eso me evita firmar algún futbolista", reconocía el entrenador, que profundizaba sobre esto: "Abajo hay más chicos que están para jugar. No todos llevan el mismo nivel de desarrollo. Son jugadores que voy a preferir que compitan con el filial. Los que empiecen conmigo van a ser de la primera plantilla. De los 24 o 25 va a ver cuatro o cinco canteranos que van a ser partícipes del primer equipo. Si no juegan conmigo lo harán con el filial".