Brandon Thomas asume responsabilidades tras la mala temporada: "No lo merecéis"

Brandon Thomas usó las redes sociales para hacer balance de la temporada una vez finalizada, ya de vacaciones tras su temporada. El balear, uno de los que acaba contrato este verano, pidió disculpas a la afición por el bajo nivel del equipo, yendo de frente y asumiendo responsabilidades.

"Queridos malaguistas, este año tenía claro que quería jugar en el Málaga CF, por su historia, por su gente y por lo que representa para esta ciudad y esta provincia; y si tuviera que elegir ahora no cambiaría mi decisión", comenzaba con su carta, compartida en sus perfiles de redes sociales: "Desgraciadamente, y no me escondo, ha sido una mala temporada que ni la afición, ni la ciudad ni el club merecían, y como nunca me ha gustado escurrir el bulto ni buscar excusas ni culpables me hago responsable también en primera persona de los errores que hayamos podido cometer".

"El Málaga CF y su afición es de primera y más pronto que tarde estaremos ahí. Gracias a todos los empleado del club que en las buenas pero sobre todo en las malas siempre están al pie del caño ayudando. Gracias por vuestro apoyo incondicional a pesar de todo", cerraba el delantero, que acabó siendo uno de los más utilizados de la temporada, disputando 41 partidos y siendo el máximo goleador del equipo con nueve dianas, además de dos asistencias.

El futbolista es desde el 1 de enero libre para negociar con cualquier otro club aunque por el momento tiene contrato con el Málaga hasta el 30 de junio. Está por ver si el club le propone la renovación o no. Aunque Brandon ha manifestado en alguna ocasión que deseaba continuar, se esperan cambios severos en la plantilla del próximo año.