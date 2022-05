Despedida enigmática de Febas

Aleix Febas ha sido uno de los pocos brotes verdes que ha dejado el final de temporada del Málaga CF. El catalán, formado en la cantera del Real Madrid, ha sido de los pocos que mostró algo diferente, en lo que creer, en esta descorazonadora recta final de campaña. Cedido por el Mallorca con una opción de compra, su continuidad depende de que el club ejerza la opción de compra por él –superior a los 300.000 euros– o que se llegue a algún tipo de acuerdo. Los baleares seguirán en Primera y eso puede beneficiar a los blanquiazules en este caso.

Pase lo que pase, Febas ya aprovechó sus redes sociales para hacer balance y dejar un texto que suena a despedida. "Ha sido una temporada dura y complicada, sentimos no haberos dado lo que os merecíais. Agradeceros el apoyo incondicional que nos habéis dado siempre, a pesar de las adversidades", decía sobre su curso en el club dirigiéndose a una afición a la que encandiló, palabras que celebra con una frase que suena más a un adiós que a un hasta luego: "Ha sido un placer poder llevar esta camiseta".

La cláusula de Febas está por encima de los 300.000 euros y el club tiene hasta mediados de julio para ejercerla, por lo que aún existirían motivos para pensar que los caminos no se han desligado. Fue el jugador el que apretó al Mallorca para incluir esta cláusula, por lo que volver al club balear, donde no tuvo opciones, no está entre sus prioridades. En cualquier caso, el futbolista se ha mostrado en sus declaraciones cauto pero claro en cuanto a que desea continuar. El Málaga deberá decidir si efectúa ese pago para quedárselo u opta por negociar una vía alternativa.