La Federación ha hecho público este lunes los calendarios de las cinco grandes competiciones del fútbol español nacional para la temporada 2021/2022. De Primera División a la nueva Tercera RFEF, entre medias Segunda y Primera y Segunda RFEF. Como curiosidad para este curso, habrá jornada el 31 de diciembre.

Esta temporada, tanto la Liga Santander como la Liga SmartBank –donde compite el Málaga CF–, arrancarán el mismo día: el domingo 15 de agosto. Es la fecha elegida por parte de la RFEF para que el fútbol profesional dé su pistoletazo de salida este próximo curso. Así, quedan prácticamente mes y medio para que vuelva el fútbol de clubes en España.

Esta temporada habrá jornada el día de Nochevieja y el de Año Nuevo, entre el viernes 31 de diciembre y el 1 y 2 de enero, las jornadas 19 y 21 de Primera y Segunda respectivamente. En lo que afecta al Málaga, solo habrá un parón en la competición el fin de semana del 23 y 24 de abril, debido a la disputa de la final de la Copa del Rey, el sábado 23. Además, habrá muy pocas jornadas intersemanales para los blanquiazules solo las Jornada 11, 23 y 37.

La temporada regular en Segunda acabará el domingo 29 de abril –en Primera será una semana antes, el domingo 22–. Será momento de los play off de ascenso a la élite que se disputarán en junio, los primeros partidos el miércoles 1 y domingo 5; y los dos siguientes los domingos 12 y 19 de junio.

Las nuevas categorías RFEF no comenzarán a la vez. La Primera RFEF será la primera, arrancando el domingo 29 de agosto. Una semana más tarde, el domingo 5 será el pistoletazo de salida para la Segunda RFEF (Vélez y Antequera) y la Tercera RFEF (Atlético Malagueño, Marbella FC, El Palo, Juventud Torremolinos, Alhaurín De la Torre, Alhaurino, Torre del Mar y San Pedro). La Segunda RFEF finalizará el domingo 15 de mayo y disputará sus respectivos play off sábado 21 y domingo 22 de mayo los primeros encuentros y los últimos el domingo 29 del mismo mes. En el caso de la Tercera RFEF, la competición finaliza el 1 de mayo e iniciará sus intensos play off que se determinarán en los tres domingos siguientes, 8, 15 y 22 de mayo.