La posibilidad de una Liga de 24 equipos que plantea la Real Federación Española de Fútbol tendría muchas consecuencias directas en el Málaga de cara a la temporada que viene. Está por ver qué decisión toma finalmente LaLiga y qué consecuencias acarrea ésta, pero la incertidumbre en estos momentos es total a la espera de nuevas acontecimientos.

Más allá de los contratiempos a medio y largo plazo que podría suponer una Segunda División con 24 equipos, el primer e inmediato tendría que ver con su mercado de fichajes. Como viene informado este periódico, hay una notable proximidad a un acuerdo entre el Málaga y Alberto Escassi. El jugador está dispuesto a rechazar contratos mejores por el retorno a la que fue su casa, a Martiricos, en su primera aventura en La Rosaleda como profesional.

El malagueño ya reconoció públicamente los esfuerzos y la sintonía que hay entre él y Manolo Gaspar, aunque tiraba de cautela: “Me hace mucha ilusión. Aunque soy cauto y tranquilo. El mundo del fútbol es complicado y raro. Hasta que no se firme y sea oficial... Sería un placer que nuestro caminos se unan otra vez. Aunque te mentiría si te dijera que está cerrado”.

Era cauto el malagueño y no es para menos dado el contexto. Esta pasada temporada, cuando su contrato expiraba en verano, renovó su vinculación con el Numancia hasta 2023 aunque, como gran parte de la plantilla numantina, incluía una cláusula que le daba la carta de libertad en caso de descenso. Los malos resultados de la segunda vuelta en Los Pajaritos derivaron en la pérdida de la categoría y el jugador quedaba libre de ahí que se intensificaran los contactos con el jugador desde el lunes 20.

“No nos olvidemos que no ha terminado la Liga. Hay una posibilidad de que haya un liga de 24, en ese caso seguiría con contrato con el Numancia. Prefiero ser cauto, no prometer nada. Hay cosas que no depende de mí como la Liga de 24”, espetaba al respecto el malacitano, consciente de la posibilidad que le podrían mantener vinculado con el cuadro soriano.

Sin lugar a dudas, Escassi es uno de los jugadores que queda libre este verano de la categoría de plata que más valor tiene. No solo por su experiencia, con casi una década en Segunda, sino por su polivalencia y madurez, además de ese matiz importante que es el gol (siete tantos). Las raíces y la familia pueden hacer posible un fichaje que en otras condiciones sería imposible para el Málaga. La Liga de 24 podría tirar por tierra esa posibilidad.