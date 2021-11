Dos días de descanso antes de pensar en el Tenerife

El Málaga CF tendrá dos días de asueto este martes y este miércoles antes de preparar el próximo compromiso de los blanquiazules, que será el martes 16 ante el Tenerife en La Rosaleda. Este lunes la plantilla malaguista se ejercitó en las instalaciones del Anexo con varios grupos diferenciados y una noticia positiva.

Tras el trasiego hasta Málaga, tocó charla de José Alberto antes de saltar al césped. Mucho que ver y tratar tras el último tropiezo a domicilio. Los titulares ante el Cartagena llevaron a cabo una sesión más suave en la que alternaron carrera continua y trabajo en el gimnasio. Dani Martín sí trabajó con normalidad con el resto de guardametas.

La nota positiva la protagonizó Hicham. El marroquí se dejó ver en la sesión y formó parte del grupo de suplentes y no convocados, que completaron el entrenamiento con normalidad, con alta intensidad. La reincorporación progresiva del marroquí no quiere decir que esté apto para el próximo partido pero sí abre una ventana hacia su recuperación y que su último tratamiento funciona. Sekou, que tuvo minutos ante el Cartagena, también completó solo parte de la sesión.

Tanto Luis Muñoz y Pablo Chavarría estuvieron en el gimnasio, ejercitándose y siguiendo los plazos de sus respectivas recuperaciones. El día tuvo una única ausencia, aunque no por lesión. Víctor Gómez ya puso rumbo a la concentración con España sub 21, por lo que no estará a las órdenes de José Alberto en algo más de una semana. Se pierde el duelo ante los tinerfeños.