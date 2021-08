El Málaga CF ficha a Genaro Rodríguez

El Málaga ha hecho oficial la incorporación de Genaro Rodríguez Moreno (Sevilla, 1998), un futbolista que puede actuar tanto como central como en el pivote defensivo y que llega libre después de haber militado la pasada campaña en el Mirandés a las órdenes de José Alberto López, con el que disputó un total de 21 partidos ligueros (841 minutos) y marcó un gol.

Ha sido un fichaje sorprendente pero que ahora se puede permitir el club porque dispone de fichas de sobra y también el impulso económico que le otorga el acuerdo de LaLiga y CVC, que ayudará a Manolo Gaspar a terminar de conformar la plantilla, a la que le siguen faltando delanteros.

Hace sólo unos días se contaba con Moussa Diarra como cuarto central. Hasta el propio Peybernes habló del joven defensa. Su pretemporada y la de Andrés Caro sumado a que hay varios centrocampistas que pueden actuar de central (Escassi, Luis Muñoz) parecía que cerraba las puertas al central versátil que se pretendía a principios de verano, cuando la plantilla estaba aún por completar. Era casi una obsesión para el Málaga entonces.

La capacidad de Genaro para jugar como pivote también hace pensar que es posible que la salida de Benkhemassa esté más cerca que nunca. El club no cuenta con el mediocampista argelino, uno de los más veteranos del equipo, al que se le estaba buscando algún destino hace unos días.

De momento, con este octavo fichaje del mercado veraniego ya hay 21 futbolistas con ficha profesional en el primer equipo además de Ismael Gutiérrez, con dorsal del filial. Genaro se formó en las categorías inferiores del Sevilla, debutando en la actual Liga SmartBank poco antes de cumplir 20 años en el Sevilla Atlético durante la temporada 17/18.

También debutó con el primer equipo sevillista en la campaña 19/20, jugando un encuentro de la UEFA Europa League. En su palmarés, por tanto, figura el título de la competición europea que lograron los de Julen Lopetegui al ganar en la final al Inter de Milán. Ha sido internacional sub 18, sub 19 y sub 20.