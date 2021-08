Peybernes: "Vengo por el aspecto humano, en lo económico no había comparación"

Se presentó oficialmente a Mathieu Peybernes, que quiere que le llamen Pey y ha hecho un gran esfuerzo por llegar al Málaga que hasta maravilla al director deportivo. Con un buen castellano y las ideas claras, comenzó así: “Se trata más de un aspecto humano. Estuve apartado casi un mes en Almería, un momento difícil, y tanto Manolo como el míster han hecho las cosas muy bien. Estaban llamándome cada semana para ver cómo estaba el tema y a partir de ahí me encantó la opción de venir. El míster estuvo conmigo en el Sporting, me llamó para interesarse, sabía que tenía otra oferta. A nivel económico no había ninguna comparación, pero al final se trata más de venir a un proyecto nuevo donde la gente hace las cosas muy bien. Tanto Manolo como el míster y la gente que trabaja alrededor del club están haciendo las cosas bien y me he sentido bien y por eso decidí venir aquí”.

Queda claro que la influencia de José Alberto en su decisión ha pesado bastante: “Conocer al míster no te asegura jugar y no te da ninguna facilidad. Pero el hecho de conocerlo, saber cómo trabaja, su forma de hacer las cosas… Él sabe lo que puedo aportar al equipo. El míster ha sido clave en este sentido. Era más un aspecto deportivo, quería ser parte de este nuevo proyecto y aportar mi granito de arena para que el club crezca. Si todos lo hacemos bien, el club puede crecer mucho”.

No le importa de dónde venga el Málaga sino a dónde quiere ir: “Todo el mundo conoce el club. Últimamente sabemos las dificultades que ha tenido el club. Lo sabemos todos, pero lo bueno de empezar de cero es que estamos todos iguales. No hay egos, todos sabemos por qué venimos aquí. Quiero jugar lo máximo posible, ayudar al club y hacer una buena temporada. Tenemos gente joven con mucho potencial, gente con experiencia y con esta mezcla podemos hacer buenas cosas. Es una Liga muy difícil, hay que empezar con buen pie y estamos trabajando bien, asimilando el tema táctico”.

¿Qué objetivos se marca con el equipo?

“Es difícil, todavía no hemos empezado la temporada. La pretemporada sabemos cómo es. El partido del lunes tenemos que ganarlo sí o sí. El equipo se encuentra bien, el sistema de juego, la idea que tiene el míster…, hay jugadores para hacerlo bien. Tengo muchas ganas de hacerlo bien, sé el club en el que estoy, lo que nos jugamos todos. Estamos para ayudar a los jóvenes. La categoría es difícil, tenemos una plantilla corta, todos van a tener su oportunidad, cada jugador es importante. Hay momentos difíciles en toda temporada y hay que aguantarlos. A nivel de equipo, el vestuario es my bueno, muy sano, los jóvenes escuchan y aprenden, los mayores están muy bien y podemos crecer todos”.

Sensaciones en el primer amistoso

“El otro día fue mi primer partido en mucho tiempo. Jugué mi último partido con el Zaragoza en mayo. Luego me lesioné y en pretemporada no jugué ni un partido. Las sensaciones fueron buenas”.

Cómo se define

“Siempre es difícil hablar de uno mismo. Soy un jugador de club, me dejaré el corazón por el Málaga. Aportaré mi experiencia, con humildad. Soy un trabajador, muy profesional. Uno puede fallar, pero debe darlo todo en el campo siempre”.

¿Está listo para ser titular el lunes?

“Físicamente me encuentro bien, lo que me faltaba era jugar. Sobre los compañeros, muy bien. Con Juande, Lombán y Moussa somos los cuatro de momento que tenemos que competir para jugar el lunes. La decisión del míster es la que manda, a partir de ahí, a darlo todo. Voy a luchar siempre para estar en el once, pero nadie tiene el puesto seguro”.

Adaptación

“Muy bien. Me han recibido de diez en el vestuario. Hay un ambiente muy sano, con mucha gente joven, los mayores son muy cariñosos también. Conocía a algunos. Desde el primer día tuve ayuda para buscar casa, de la ciudad no he visto muchas cosas pero es una muy buena ciudad”.

Mensaje a la afición

“Que nos apoyen. Han vivido momentos muy jodidos porque no han podido venir a apoyar al equipo. Es muy importante la afición, te ayuda mucho a superar los momentos más difíciles. Y darles las gracias porque he recibido un montón de mensajes de cariño. Tendremos momentos difíciles, pero que estén siempre con nosotros y orgullosos del equipo. Lo más importante es que ellos estén contentos con lo que hacemos en el campo. Nos dejaremos el alma por ellos”.

Moussa Diarra

“Hay que darle un poco de pausa. Todo el mundo está hablando de él, aquí la cantera es muy buena. Pero conocemos la categoría, es muy difícil. No puedes meter 11 jóvenes en el campo, hay que ir poco a poco. Los canteranos están asimilando las cosas que quiere el míster y poco a poco tendrán su oportunidad. Se trata de aprovechar las oportunidades que tenga cada uno y lo más importante es ayudar al equipo”.

La opción del Zaragoza

“Es complicado, jodido. Hay mucha gente que ha hablado de este tema. Las mentiras suben por el ascensor y la verdad sube por las escaleras. Yo sé lo que ha pasado realmente, no había acuerdo con el Zaragoza. Hasta el último día han hecho una contraoferta. Si hubieran hecho las cosas bien, hablaríamos de otro tema. Ni yo ni mi representante hemos llegado a un acuerdo con el Zaragoza. Cuando se acaba la temporada es verdad que le doy la prioridad al Zaragoza, después ha pasado lo que ha pasado. En el aspecto humano lo que han hecho Manolo y el míster, llamarme, escribirme, preocuparse por cómo estoy…, el Zaragoza no lo ha hecho. Al final no es un tema económico, es un tema deportivo. Dudé mucho del proyecto deportivo del Zaragoza, esa es la verdad. Lo siento mucho por la afición, les tengo mucho cariño y lo que me da malas sensaciones es que la gente diga que no quería ir al Zaragoza. Quise ir al Zaragoza el año pasado estando en puestos de descenso. Ahora, sin empezar la temporada, es diferente. Lo siento por la afición, pero a mí lo que me interesa es el proyecto deportivo. Y el proyecto deportivo, hasta el día de hoy, yo le veo sin exactitud. Aquí, con Manolo, he tenido mucha exactitud. Sé dónde voy, el proyecto que tiene, el equipo que quiere y lo que quieren hacer y eso ha cambiado mucho mi decisión”.

Propósitos individuales para esta temporada

“Jugar lo máximo posible y que me respeten las lesiones, porque eso es lo malo para los futbolistas. Más que a nivel individual, lo que quiero es que a nivel colectivo hagamos una buena temporada y demos una buena imagen del Málaga. Tenemos un buen equipo y tenemos que hacer las cosas bien. Luego pueden venir las sorpresas”.