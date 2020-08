David Bonilla, más conocido como Daviti (2002), también deja La Academia del Málaga. El central, también se desenvuelve como lateral izquierdo, internacional con las categorías inferiores de la selección española, deja el Málaga tras cinco temporadas en el club, desde que llegó en categoría infantil. Este último curso fue capital en el buen año del San Félix de División de Honor. Era el capitán. Pese a que aún no es oficial, su próximo destino puede ser el Granada. Le queda aún un año más de juvenil.

"Toca despedirme de la que ha sido mi casa. Quería agradecer a todas las personas que me apoyaron desde el primer día que llegué", escribía el jerezano en sus redes sociales, donde no se dejaba a nadie: "A los entrenadores, compañeros, fisios, médicos y a todas las personas que rodean este club solo tengo palabras de agradecimiento y decir que no fue una decisión fácil espero que algún día nuestro caminos se vuelvan a cruzar muchas gracias por todo. Siempre seré un malaguista más".

El jugador es de la misma promoción que David Larrubia, que sí ha promocionado con el primer equipo durante esta pretemporada. Cabe recordar que los jugadores del filial y algunos con contrato profesional juveniles fueron incluidos en el ERE que planteó el club, aunque desde el club transmitieron tranquilidad y señalan que es un simple formalismo.

En las últimas semanas se han dado algunas salidas también notorias en La Academia, como son los casos del centrocampista José Carlos, del central César Llopis o del también medio Anas Moroun. Este último fue compañero de Daviti este pasado curso en le San Félix.

Su carta de despedida

"Después de 7 años toca despedirme de la que ha sido mi casa quería agradecer a todas las personas que me apoyaron desde el primer día que llegué. A los entrenadores, compañeros, fisios, médicos y a todas las personas que rodean este club solo tengo palabras de agradecimiento y decir que no fue una decisión fácil espero que algún día nuestro caminos se vuelvan a cruzar muchas gracias por todo. Siempre seré un malaguista más. Gracias".