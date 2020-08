Otro adiós en La Academia: rescinde el malagueño José Carlos

El malagueño José Carlos, a punto de cumplir 22 años, deja el Málaga tras casi una década ligado a la entidad blanquiazul. El centrocampista, que tuvo muy poca fortuna con las lesiones, rescinde su contrato con el club y firmará en las próximas horas con la Cultura Leonesa, donde se reencontrará con David Cabello, el que fuera su técnico.

José Carlos, allá por 2016, fue una de las grandes sorpresas en el Atlético Malagueño, con solo 18 años hizo méritos para ser titular con el filial. En La Academia era considerado como una de las próximas joyas, por su constancia y dedicación al fútbol. De buen coco. De hecho, en el verano de 2017, con Míchel en el banquillo malaguista del primer equipo, completó la pretemporada con los mayores y llegó a ir convocado para la primera jornada de LaLiga.

Cuando mejor iban las cosas para el canterano, una lesión de rodilla privó al jugador de continuar con su progresión. Sufrió una rotura parcial en uno de los ligamentos de su diestra y se perdió prácticamente toda la temporada 17/18. Esta pasada temporada estuvo a préstamo hasta enero en El Ejido 2012 de Cabello, pero el club le recuperó para el filial antes del cierre del mercado invernal.

"Hoy me despido del Málaga CF, el equipo de mi vida, pero también mi casa desde que entré con 12 años siendo infantil de primer año", escribía en sus redes el malagueño que agradece a "entrenadores, preparadores y compañeros que he tenido a lo largo de este tiempo porque me han ayudado a crecer como futbolista, pero sobre todo como persona".

"Jamás olvidaré aquella final de la Copa de Campeones, tampoco cuando hicimos historia disputando la UEFA Youth League en La Rosaleda, y por supuesto, conmigo me llevó lo que sentí jugando el Trofeo Costa del Sol con el primer equipo", cerraba en su despedida José Carlos.

