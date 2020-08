David Larrubia fue una de las notas positivas que dejó el primer amistoso de la pretemporada ante el Valladolid en Marbella. El canterano, el más joven de la plantilla actualmente, nacido en el 2002, fue uno de los siete debuts de La Academia que se produjeron ante los blanquivioletas. De hecho, junto al joven Alberto Quintana (2001), fue el que más minutos dispuso en este primer test: una hora de partido donde dejó destellos.

"El míster me dice que no tenga miedo, que sea valiente. Me da la toda la confianza del mundo. Me dice que haga lo que sé y ya está", desvela el joven Larrubia sobre lo que le dice y le pide Sergio Pellicer antes de salir al césped, así como desvela cómo le ha arropado la plantilla desde que subió con el primer equipo: "Ahora mismo soy el más joven de la plantilla y me han acogido muy bien los capitanes: Luis, Adrián, Juankar… Me intentan ayudar en todo lo posible, también Ramón y otros canteranos que ya han estado aquí. Estoy muy agradecido por ello a todos".

"Hemos venido a Marbella con muchos canteranos, es una pretemporada muy atípica. El míster nos ha dado muchos minutos, ha confiado en nosotros y estoy muy contento por el debut", decía el joven malagueño tras sus primeros minutos con el primer equipo, ilusionado tras lograr llegar a la cima tras una vida en La Academia: "Llevo desde los 10 años en el Málaga, es mi novena temporada. Veía todos los partidos en La Rosaleda y pensaba que ojalá estuviera ahí. Nunca pensé que llegaría este momento y por fin ha llegado, estoy muy contento por ello".

Internacional con las inferiores de la selección española, sub 16, 17 y 18; y como adelantó El Desmarque, el Málaga ya trabaja en la renovación del mediapunta zurdo, en el que hay depositadas muchas esperanzas de cara a su futuro más inmediato, del que no hay duda que será capaz de derribar la puerta del primer equipo y asentarse en él.