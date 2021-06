Pablo Chavarría y su futuro: "Está todo muy encarrilado"

Pablo Chavarría es uno de los jugadores con los que el Málaga dialoga para seguir de los que acaban contrato. El argentino se lesiónó y sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda, algo que ya pasó con 20 años en la otra articulación. En el ecuador de su recuperación, el delantero que llegó procedente del Mallorca negocia con el club su continuidad. En el programa Minuto 91 de 7TV explicó cómo marcha todo.

"No te voy a mentir, hay conversaciones para seguir. La intención mía es buena para continuar y en el club también hay un interés. Hay conversaciones con mi agente y espero que tomen buen puerto lo más rápido posible. Desde el 30 de junio soy libre, está todo muy encaminado, pero aún no llegamos a un acuerdo, no me gusta crear falsas expectativas. Tengo intención de seguir y el club de que siga, eso es lo más importante. Mi representante lo habla, yo tengo la cabeza en el día a día, en la recuperación, todo el trabajo que hago es para volver lo más rápido y más posible", decía el delantero argentino: "Hablo siempre con Manolo Gaspar, tengo una excelente relación, estuvimos hablando cada día, nos entendemos muy bien. Tenemos conversaciones entre nosotros, pero no es bueno que yo las publique. Esperemos que pronto se puedan decir más cosas".

"Ya el 10 de junio cumplo tres meses de la cirugía, ya trabajo en el gimnasio, empecemos que pronto pueda empezar a correr, tras tres meses. El primer periodo es complicado, hay mucho dolor, trabajas con los fisios sobre todo. Una vez empiezas a trabajar en el gimnasio cambia mucho", explicaba Chavarría sobre cómo marcha su recuperación: "Hago fuerza, bicicleta, lo próximo es empezar a correr y seguir haciendo trabajo de fuerza para estabilizar la rodilla. Me siento muy bien, logré la extensión completa de la pierna, que es lo más doloroso y difícil, y ya fui avanzando. Normalmente mínimo son seis meses, estoy en la mitad, sería lo previsto para volver, para principios de septiembre. Apenas me lesioné en la jugada sentí que me había roto el ligamento, me rompí igual la otra rodilla con 20 años antes de debutar en Primera en Argentina. Misma sensación, 30-40 segundos de dolor muy intenso y se va. Ahí ya, después de la prueba, ya pensaba en operarme. Son pruebas que uno pasa, pero de esto se sale más fuerte. El jugador del Mirandés me pidió disculpas y me escribió un mensaje. No soy rencoroso. De esto voy a salir más fuerte y voy a volver de la mejor manera".

Habló de otros temas Chavarría

Vacaciones

"Me quedo mínimo hasta el 30 de junio para seguir trabajando. Puede que alguna semana por ahí para la familia, pero siguiendo las recomendaciones. Hace dos años que no voy a Argentina por la pandemia y no volveré aún"

Pellicer

"Sí, me sorprendió que no continuara. Pensé que se quedaba cuando lo comunicó, pero respeto toda decisión personal, le agradezco como este año que estuvo conmigo, sentí una confianza muy grande de él, de Manolo Sánchez. Sólo tengo palabras de agradecimiento. Con 18 fichas y muchos juveniles nos salvamos antes. El Alcorcón debió ganarle al campeón para no bajar. Hizo un gran trabajo".

Ciudad

"Yo vine donde quería. Hice mucha fuerza para venir, se dio, me iba de la mejor manera. Me sentía muy bien física y futbolísticamente. Se siente el cariño en la calle y en las redes sociales del malaguismo. Si tuviera que volver a venir, vendría por más que me lesionara. Vivo en La Malagueta, me gusta el centro, hay lugares muy lindos. Por la provincia fui a Marbella".

Compañeros

"Con Escassi, Jairo, Lombán, Dani Barrio... Nos llevamos muy bien. Me sorprendió de jugador Ramón porque si bien no es que tenga mucha experiencia, cuando lo ves jugar demuestra eso, parece más mayor. Puede progresar mucho. Juande progresó mucho desde que yo llegué hasta el último, ha progresado de manera brutal. La cantera es muy, muy buena, la mejor de los equipos que he estado".

Continuidad

"No se sabe quién sigue. Me despedí como siempre, pasará lo que tenga que pasar. Espero que lleguemos a un acuerdo y me pueda quedar. Hay una muy buena base entre los que tienen contrato y los juveniles y pienso que también el Málaga puede dar que hablar, vamos a ver qué pasa".