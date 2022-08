Fichajes Málaga CF: Un esfuerzo extra para intentar alguna incorporación más

El mercado de fichajes entra en su recta final con poco más de una semana por delante y el Málaga espera no haber dicho todavía su última palabra. A pesar de que ha realizado 12 incorporaciones en lo que va de verano, en Martiricos son conscientes de que hay posiciones que mejorar todavía. Como suele suceder, el dinero es el mayor obstáculo. En la entidad, con el administrador judicial a la cabeza, están realizando esfuerzos para buscar algún ingreso extraordinario vía patrocinio o similar, tocando puertas de empresas...

El Málaga empezó haciendo los deberes muy pronto, con un lienzo casi en blanco tras la salida de media plantilla del curso 2021/2022, firmando a jugadores de alto nivel para la categoría, lo que fue entendido por toda la Segunda División como una declaración de intenciones. Con el último remanente que le quedaba, firmó a Hervías y Fran Villalba, colmando así las prioridades del técnico.

Por una mera cuestión estructural, faltan futbolistas para el perfil izquierdo. Ya dijo el propio entrenador que quería un jugador por Kevin (se escapó Lago Junior), por lo que se pretendía un combo extremo-punta que ofreciese al equipo otras prestaciones y algo más de profundidad. Sin dejar el carril zurdo, se mantienen las dudas sobre la pareja Javi Jiménez-Víctor Olmo.

Tanto como si se trata de un sistema de carrileros como jugando con cuatro en defensa, la exigencia de un proyecto que pelee por estar en zona de play off invita a pensar que con ellos dos se va muy justo a no ser que Pepino explote o Javi Jiménez empiece a mostrar nuevas virtudes en su catálogo. Cada uno ha jugado un partido completo tras las dos primeras jornadas. No han escatimado en derroche físico y pundonor, pero se precisa de algo más en ambos sentidos del juego. En la derecha hay más posibilidades, pero tampoco va el Málaga sobrado de profundidad.

En cuanto a terminar de redondear la plantilla, está de fondo la delantera. Chavarría sigue estando en un bucle del que no sale y no hay novedades con respecto a Adrián López. Loren está como tercer punta y Guede tira también de otros atacantes como Gallar para cuadrar el equipo si es necesario.

Por otro lado, la opción de vender a algún futbolista planea por el entorno, si bien en la actual plantilla, más allá de los jóvenes formados en la cantera, hay pocos activos con mercado y cuya hipotética salida pudiera compensar.