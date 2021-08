El Málaga CF hace oficial el fichaje de Cufré

El Málaga CF ha hecho oficial el fichaje del futbolista argentino Braian Cufré, que llega cedido por el Real Mallorca. El jugador llegó a la Costa del Sol en un vuelo procedente de Palma de Mallorca para incorporarse a la mayor brevedad posible a las filas del conjunto blanquiazul, donde reforzará el lateral y también el extremo izquierdo dada su versatilidad.

Cufré se convierte en la séptima incorporación del Málaga y se suma a una importante lista de refuerzos junto a Paulino de la Fuente, Javi Jiménez, Ismael Gutiérrez, Brandon Thomas, Dani Martín y Mathieu Peybernes. Eso sin contar renovaciones de nivel como las de Pablo Chavarría y Jozabed. Se está moviendo bien en el mercado veraniego el club, cuya dirección deportiva enfoca todos sus esfuerzos a la delantera, donde el propio Manolo Gaspar confesó que andan escasos de pólvora.

El argentino realizó sus primeras declaraciones en suelo malagueño para Málaga Hoy: "Contento. Me enteré que tenía que salir un año cedido, apareció la oportunidad del Málaga y no dudé. Muy contento de ya estar acá. Me enfoco en poder empezar a entrenar, conocer a mis nuevos compañeros y afrontar esta Segunda División que es muy complicada. Vengo a aportar donde me toque".

En el aeropuerto fue recibido sobre las 20:00 horas por el director deportivo, Manolo Gaspar, y su segundo, Francisco Capote. Desde ahí se dirigieron a La Rosaleda para terminar de concretar los últimos detalles del acuerdo y algún papeleo final antes de estampar la firma y poder hacer el anuncio, que llegó a última hora.

El jugador arrastra algún pequeño problema físico, por lo que está por ver si José Alberto podrá contar con él de inmediato. Después de esta incorporación, toca ir a por los dos delanteros. Manolo Gaspar se centra en eso, tal y como confesó ante los medios durante la presentación de Dani Martín. También será importante ver qué sucede con el acuerdo entre LaLiga y CVC. Si entra dinero, habrá refuerzos de nivel para completar la plantilla.