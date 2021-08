Cufré: "Apareció la oportunidad del Málaga y no dudé"

Braian Cufré ya está en Málaga para convertirse en el séptimo fichaje del Málaga en este verano. Hay acuerdo total con el Mallorca para la cesión y tras intercambiar documentos se hará oficial en pocas horas. El argentino mostraba su satisfacción por emprender esta nueva etapa en su carrera. "Contento. Me enteré que tenía que salir un año cedido, apareció la oportunidad del Málaga y no dudé. Muy contento de ya estar acá", declaraba a Málaga Hoy el jugador, que llega a préstamo un año sin opción de compra.

"Me enfoco en poder empezar a entrenar, conocer a mis nuevos compañeros y afrontar esta Segunda División que es muy complicada. Vengo a aportar donde me toque", continuaba el futbolista, que alababa el buen trato del director deportivo Manolo Gaspar: "Hablamos, la verdad es que fue muy sincero siempre conmigo. Muy buena gente. Eso también me convenció para tomar la decisión de venir para acá".

No pudo aún intercambiar impresiones con José Alberto López, que será su nuevo entrenador. "No tuve la oportunidad, pero me mostró el interés por parte de Manolo. Muy contento", cerraba Cufré, que sí preguntó antes de tomar la decisión a Pablo Chavarría, que fue un buen embajador malaguista: "Lo conozco, también es argentino. Más allá de no compartir en Mallorca, lo conocía de compañeros. Muy buena gente, siempre tuvimos trato. Un compañero de mate".