El Málaga aún tiene algunas operaciones pendientes para terminar de confeccionar la plantilla de Sergio Pellicer para esta temporada 20/21. De nuevo solo podrá contar con 18 fichas profesionales, en estos momentos cubiertas una vez que se dé de alta a Jozabed tras la rescisión de Cifu que puso rumbo al Elche. Entre las posiciones a reforzar se encuentra la delantera –se estudia el fichaje de Sylla–, la banda –Jairo sigue en stand by, aunque no esperará eternamente–, el centro de la zaga y la portería.

Es esta última, la del fichaje de un guardameta, donde lleva tiempo trabajando la dirección deportiva desde que la situación de Cristian Rivero girara por completo. Habría predisposición del portero y del Valencia por ceder al futbolista al Málaga esta temporada, asumiendo parte de su ficha, para que éste rodara en Segunda antes de luchar por un puesto en el primer equipo. La lesión de Cillessen llevó a los ches a romper el acuerdo y quedarse con Rivero. De hecho, han inscrito al futbolista con ficha del primer equipo.

Así, el Málaga lleva unas semanas tanteando otras opciones, reactivando alguna que otra que había descartado y estudiando ofrecimientos que han ido llegando a los despachos de La Rosaleda. Entre las opciones que podrían cristalizar se encuentran perfiles muy diferentes por edad y situación contractual.

Una de los nombres que contempla la dirección deportiva es la del argentino Nereo Champagne. El arquero argentino, de 35 años, se encuentra actualmente libre tras acabar su contrato con el Real Oviedo este verano tras dos cursos en los que sumó 48 partidos con los carbayones (47 en Segunda y uno de Copa del Rey). Antes estuvo en el Leganés, equipo que le fichó del Olimpo argentino. Con los pepineros se le recuerda una gran participación en la 17/18 en Copa del Rey llegando a semifinales, con eliminación al Real Madrid incluida.

El argentino se encuentra en estos momentos entrenando con el Rayo Majadahonda, con el que está a prueba a la espera de movimientos en el mercado que pudieran dejarle hueco en la categoría de plata como podría ser el Málaga. Sin embargo, según las fuentes consultadas, la de Champagne no sería la primera opción que contempla el club y sí una buena alternativa que valoran en estos momentos.

Como adelantó 101tv, otro nombre que se contempla es el de Juan Soriano, portero del Sevilla. El de Benacazón, de 23 años, es otra opción que gusta en la dirección deportiva blanquiazul, de las que más. Sin hueco a las órdenes de Lopetegui –sí le ha citado para la Supercopa de Europa–, que cuentan en estos momentos con dos porteros de meras garantías como el checo Vaclík y el marroquí Bono, pretende buscarle una salida al canterano para que se foguee.

Tras su experiencia en Primera con el Leganés, con el que solo jugó 14 partidos (11 en LaLiga y tres de Copa del Rey) y estuvo a la sombra del Pichu Cuéllar, valora positivamente la opción de seguir sumando minutos en la categoría de plata, donde ya tiene experiencia con el filial sevillista con el que jugó 32 partidos en dos cursos. La de Soriano sería una operación muy similar a la que se había planteado con Cristian Rivero. De cuajar los contactos con el Sevilla, éste tendría que hacerse cargo de una parte de la ficha del jugador.

Algunos ofrecimientos

Al club también llegaron otras propuestas, ofrecimientos de jugadores o agentes ante la búsqueda de la dirección deportiva de un portero. Una ya pública es la de Carlos Kameni. "Estoy dispuesto a volver, la relación Kameni-Málaga va a más lejos de lo económico, amo este club y lo saben", decía el camerunés en 7tv, ofreciéndose gratis para la portería. No es la primera vez que lo hace el ex blanquiazul, aunque no parece una opción factible.

Además de la proposición de Kameni, también llegó el ofrecimiento de otro veterano guardameta como el portugués Beto, ex del Sevilla. El meta de 38 años se encuentra libre tras una etapa de tres años en la Superliga turca, en las filas del Göztepe, donde lo jugó todo. Es otro jugador al que representa Promoesport, muy ligada en este mercado a los movimientos del club. De momento, es otro nombre más que está sobre la mesa.