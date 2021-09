El Málaga CF, a medir su potencia visitando a los líderes

Las primeras jornadas ligueras han servido para ver un Málaga dinámico y competitivo en La Rosaleda, donde sólo titubeó durante un rato en la primera jornada liguera. Fuera de casa, todavía, es otra cosa. Necesita mejorar en algunos aspectos, sobre todo en ser más eficaz en ambas áreas. Ahora se le vienen encima dos pruebas de mucho nivel ante los actuales líderes de LaLiga SmartBank.

Empieza el Málaga visitando El Toralín este domingo a las 16:00 horas, donde espera la Ponferradina, que suma 12 puntos en cinco jornadas (cuatro victorias y una derrota). Los leoneses han ganado sus tres citas como locales ante Alcorcón (1-0), Girona (2-1) y Almería (1-0). Un domingo más tarde, será turno de plantarse en El Molinón. El Sporting de Gijón es el líder con 13 puntos. En su feudo también lo ha ganado todo: Burgos (1-0), Mirandés (2-1) y Leganés (2-1). También venció en Girona y sólo el Tenerife le aguantó el pulso (0-0).

El conjunto de José Alberto es más efectivo y sólido como local, donde aún no ha encajado un sólo tanto. Fuera se los han marcado a pares. Primero en Ibiza y después en Almería, donde pudieron caerle algunos más. Pero también sería injusto no recordar que en la isla supo reaccionar, empatar y casi ganar (también casi perder) y en el Mediterráneo pudo golear pese a esos fatídicos diez minutos que le costaron un partido que estaba de cara y en el que los rojiblancos se había quedado con diez. Ahora que el Málaga ronda la zona alta le toca demostrar que no es circunstancial.